چراغ سبز شورای اروپا در ارائه امتیاز به دارندگان گذرنامه کوزوو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی یورو نیوز، قوانین جدید مورد تایید شورای اتحادیه اروپا به دارندگان گذرنامه کوزوو این امکان را می‌ دهد که در هر دوره ۱۸۰ روزه بتوانند بدون نیاز به روادید به کشورهای عضو اتحادیه اروپا سفر و در آنجا به مدت ۹۰ روز اقامت کنند.

بر اساس برآوردهای اولیه، این معافیت از لزوم دریافت روادید برای دارندگان گذرنامه کوزوو از زمان راه‌ ندازی سیستم الکترونیکی مجوز و اطلاعات سفرهای اروپایی موسوم به «اتیاس» و یا به عبارتی از ابتدای سال ۲۰۲۴ میلادی اعمال می‌ شود.

قوانین جدید و سیاست‌ گذاری‌ های کلانی که منشا آن شورای اروپا است پیش از تایید نهایی و انتشار در مجله رسمی اتحادیه اروپا، باید به تصویب پارلمان اروپا برسد.

وزیر مهاجرت کوزوو طی سخنانی در این خصوص گفته است که کشورش تلاش زیادی برای بهبود مدیریت امنیت و مهاجرت و نیز همسو کردن سیاست‌ های خود در زمینه روادید با اتحادیه اروپا کرده است.

کمیسیون اروپا پیشنهاد کرده است که نیاز به دریافت روادید برای مسافران دارای گذرنامه صادر شده از سوی کوزوو لغو شود.

این معافیت از الزام دریافت روادید می‌ تواند تضمین‌ کننده فرایندی باشد که به موجب آن کل کشورهای منطقه غرب بالکان تحت قوانین یک سیستم روادید قرار گیرند.

ایندر حالیست که چندی پیش «آلبین کورتی» (Albin Kurti) نخست وزیر کوزوو در سخنانی اعلام کرده بود که کشورش قصد دارد حضور پرسنل نظامی ناتو را در این جمهوری به بهانه تقویت صلح و امنیت در بالکان غربی افزایش دهد!

نخست وزیر کوزوو در این خصوص به رسانه های آلمانی گفت: افزایش قابل توجه در تعداد سربازان و تجهیزات نظامی ناتو... امنیت و صلح را در کوزوو و در سراسر منطقه بالکان غربی افزایش خواهد داد!

آلمان هم دراین خصوص اعلام آمادگی کرده بود که تعداد نیروهایش در نیروهای کنونی حافظ صلح ائتلاف ناتو را از ۷۰ نفر به ۴۰۰ نظامی افزایش می دهد.

در میانه تنش‌ های اخیر، صربستان تلاش برای بی ثبات کردن همسایه خود را رد و اعلام کرده که تنها خواستار محافظت از اقلیت صرب‌ های ساکن کوزوو است.

حدود ۵۰ هزار صرب در بخش شمالی کوزوو ساکن بوده و از به رسمیت شناختن دولت پریشتینا خودداری کرده و بلگراد را پایتخت خود می‌ دانند.