به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، الکساندر ووچیچ، رئیس جمهور صربستان با اشاره به فشار غرب بر این کشور برای پیروی از تحریمهای اعمالشده علیه مسکو، گفت که لحظه تسلیم شدن صربستان مقابل درخواستهای غرب برای تحریم روسیه که وی آن را «دوست دیرینه» بلگراد خواند، در حال نزدیک شدن است.
ووچیچ با اشاره به اینکه انتظار دارد طی ۶ ماه آتی، جنگ اوکراین «به شدت تشدید» شود، گفت: نبردی که تا امروز جریان داشته، در مقایسه با آنچه در انتظارمان است، تقریبا هیچی نیست.
وی افزود: این شرایط کشور ما را تحتالشعاع قرار خواهد زیرا فشارها بر بلگراد از حیث روابط با روسیه، دو یا سهبرابر افزایش خواهد یافت، هرچند تاکنون هم این فشارها بسیار شدید بوده است.
اتحادیه اروپا برای الحاق صربستان به این بلوک، دو شرط اصلی تعیین کرده است: تحریم روسیه بهدلیل آغاز عملیات نظامی در اوکراین و به رسمیت شناختن استقلال منطقه تجزیهطلب کوزوو.
ووچیچ که ماههاست هر دو درخواست بروکسل را رد کرده، حالا میگوید که زمان تن دادن صربستان به خواستههای اتحادیه اروپا سرانجام فرا میرسد.
وی تاکید کرد: بیایید تا جایی که میتوانیم به همین روش ادامه دهیم. زمان درست را بالاخره خواهم فهمید و هیچ چیزی را از مردم پنهان نمیکنم. آن لحظه(که صربستان روسیه را تحریم کند)، مدتهاست که در شرف وقوع است و متاسفانه باید بگویم که حتی به چند ماه هم نمیکشد.
رئیس جمهور صربستان همچنین افشا کرد که تا پیش از این معتقد بوده که غرب به عنوان حامی دولت کییف و تامین کننده سلاح، بودجه و اطلاعات برای اوکراین، در جنگ دست بالا را دارد اما به باور وی «در حال حاضر، دیگر به طور تمام و کمال روشن نیست که چه کسی در جنگ اوکراین پیروز میشود.»
وی اضافه کرد که بختهای مسکو برای موفقیت در جنگ حالا با این حقیقت که مردم این کشور درباره جنگ اوکراین «متحد» شدهاند، افزایش پیدا کرده است، به ویژه پس از آنکه برلین و سایر پایتختهای اروپایی از ارسال تانکهای لئوپارد به اوکراین خبر دادند.
به گفته ووچیچ، صرف نظر از انیکه چه کسی در اوکراین پیروز میشود، شرایط صربستان «دشوار» خواهد بود زیرا «از یک سو غرب نمیخواهد کشوری در مرکز اروپا، متحد روسیه باشد و در سوی دیگر، مسکو هم نمیخواهد همه داشتههای خود در حوزه بالکان را از دست دهد. به همین دلیل بلگراد، همچنان جزو معدود بازیگران بینالمللی است که درباره راهحل دیپلماتیک حرف میزند اما دیگر هیچکس اجازه اشاره به صلح را ندارد.»
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