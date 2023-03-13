به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلامرضا سلیمانی عصر دوشنبه در مراسم بهره برداری از مرحله اول آبرسانی به روستاهای بختیاری و شهریاری شهرستان خاتم با اشاره به اینکه مردم ولی نعمتان جمهوری اسلامی هستند، اظهار داشت: مردم مناطق روستایی و مناطق عشایری به طور خاص باید مورد توجه مسئولان باشند زیرا همه ما بدهکار آنها هستیم و موظفیم تمام اقدامات و امکانات را برای رفع مشکلات آنها بسیج کنیم.

وی ادامه داد: بسیج به واسطه دستور مقام معظم رهبری عزمی جزم دارد تا همه امکانات و ظرفیت‌ها و فرصت‌ها و سرمایه‌ها و نیروی عظیم جهادی خود را که در قالب گروه‌های جهادی در حال فعالیت هستند، در مسیر حل مشکلات مردم قرار داده و در این زمینه نقش‌آفرینی کند که خوشبختانه این مسیر آغاز شده است.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با تاکید بر اینکه در مرحله اول ۷ هزار و ۲۰۰ روستا در جهاد آبرسانی در سطح کشور در برنامه قرار گرفته اند، افزود: پروژه‌های آبرسانی به این روستاها ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

سلیمانی عنوان کرد: در یک برنامه سه ساله، مشکل آب شرب تمام روستاهایی که در این زمینه دچار مشکل و کمبود هستند، برطرف خواهد شد هر چند شاید در سال‌های گذشته این اتفاق افتاده ولی به علت گسترش روستاها این اقدام نیاز داشت تا دوباره در دستور کار قرار گیرد.

وی بیان کرد: بسیج آمادگی دارد بر اساس مشکلاتی که هر شهرستان دارد بر اساس اولویت و توافقات انجام شده با بسیج سازندگی مشکلات آن شهرستان را برطرف کند.

سلیمانی عنوان کرد: بسیج همچنین در کمک به مباحث کشاورزی و حل مشکل آب، ایجاد مشاغل خرد و خانگی همچنین آموزش و پرداخت تسهیلات در راستای ایجاد صنایع تکمیلی، زنجیره‌های تولید و عرضه در بازار، اقدامات لازم را انجام خواهد داد.

وی ادامه داد: فهرست خدمات بسیج بسیار طولانی است و تمام این خدمات حق مردم است و بدون هیچ منتی در خدمت مردم خواهیم بود.