برخورد قاطع قضایی با برهم زنندگان نظم عمومی در چهارشنبه آخر سال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری کردستان، رضا اعظمی اظهار داشت: کسانی که به بهانه مراسم چهارشنبه پایان سال قصد اخلال در نظم و آسایش و آرامش عمومی داشته باشند و یا مبادرت به تخریب اموال عمومی کنند، بر حسب گزارش و یا اعلام جرم از سوی ضابطین تحت تعقیب قضائی قرار خواهند گرفت.

وی با اشاره به اینکه در این شب هیجانات و شور و شوق خاصی در افراد به ویژه کودکان و نوجوانان وجود دارد، افزود: این قشر سنی سعی دارند به هر شکلی این هیجانات را تخلیه کنند، اما استفاده از مواد آتش زا و محترقه در این شب باعث مصدومیت یا در برخی موارد جان باختن هموطنان می‌شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کردستان با اشاره به اینکه شب چهارشنبه آخر سال یا همان چهارشنبه سوری، شبی است که بر اساس یک سنت قدیمی برای تخلیه هیجانات کودکان، نوجوانان و حتی بزرگسالان بوده است، اظهار کرد: استفاده از مواد محترقه، بعضاً انفجاری و مصدومیت و حتی مرگ افراد می‌تواند غم و اندوه را جایگزین شادی و نشاط چهارشنبه سوری کند.

اعظمی با بیان اینکه مردم نباید با ایجاد سر و صدای ناهنجار و مهیب، شادکامی دیگران را به تلخی تبدیل کنند، تصریح کرد: کسانی که به بهانه مراسم چهارشنبه پایان سال قصد اخلال در نظم و آسایش و آرامش عمومی داشته باشند و یا مبادرت به تخریب اموال عمومی کنند، بر حسب گزارش و یا اعلام جرم از سوی ضابطین تحت تعقیب قضائی قرار خواهند گرفت.

وی با اشاره به ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی که در آن اخلال د ر نظم و آسایش و آرامش عمومی جرم انگاری شده است، گفت: در جهت پیشگیری از این اقدامات که بعضاً با حرکات غیرمتعارف و مخل آسایش مردم، می‌تواند عمل مجرمانه را به همراه داشته باشد از شهروندان محترم تقاضا می‌شود با استفاده از ارزش‌ها و هنجارهای عمیق جامعه مبتنی بر فرهنگ نشاط و شادی در سبک زندگی اسلامی ایرانی چهارشنبه سوری را پاس بدارند.

اعظمی افزود: پیشگیری از حوادث تلخ چهارشنبه‌سوری مستلزم ارتقای فرهنگ ایمنی است و در این میان خانواده نقش بسزایی در آموزش و افزایش آگاهی فرزندان خود دارند.

وی از والدین تقاضا کرد بر رفتار و عملکرد فرزندان خود در چهارشنبه پایان سال نظارت کنند و اجازه استفاده از ترقه‌های غیر مجاز و غیر استاندارد را ندهند، زیرا در سال‌های گذشته استفاده از این ترقه‌ها باعث وارد آمدن صدمات فراوان و نقص عضو شده است.

وی با تأکید بر اینکه مخالفتی با شادی مردم وجود ندارد، گفت: مشکل از جایی آغاز می‌شود که افراد آسایش و آرامش شهروندان عزیز را نقض کرده و بدون توجه به وضعیت جسمانی افراد سالمند و مریض و کودکان، با استفاده از مواد محترقه و آتش‌زا، هم آسایش عمومی را سلب می‌کنند و هم به خودشان و دیگران آسیب می‌زنند.