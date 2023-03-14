یک جفت پرنده از متخلفین در سراوان کشف و ضبط شد

بهزاد دهواری در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: در پی گزارش مردمی مبنی قاچاق پرندگان وحشی طبق هماهنگی با مقام قضائی و نیروی انتظامی شهرستان، یگان حفاظت محیط زیست موفق به شناسایی یک نفر متخلف زیست محیطی شد.

وی ادامه داد: متخلف دستگیر شده به همراه سایر مستندات مکشوفه به مقام قضائی شهرستان تحویل شد.

وی تصریح کرد: پرندگان کشف شده به اداره محیط زیست انتقال داده شده و پس از بررسی‌های جسمانی و مراقبت‌های لازم در طبیعت و زیستگاه‌های مناسب شهرستان سراوان رها سازی می‌شوند.

دهواری گفت: در سال ۱۴۰۱ تعداد سه محموله قاچاق پرندگان از نوع گونه مینا و قمری چینی در حوزه استحفاظی این اداره، کشف و ضبط شده است.