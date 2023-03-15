  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۴ اسفند ۱۴۰۱، ۱۴:۲۷

به میزبانی دوحه قطر برگزار شد؛

حضور هاشم اسکندری در مجمع عمومی کنفدراسیون بیلیارد و اسنوکر آسیا

حضور هاشم اسکندری در مجمع عمومی کنفدراسیون بیلیارد و اسنوکر آسیا

مجمع عمومی کنفدراسیون رشته های بیلیاردی با حضور روسای ۳۷ کشور عضو و با تعیین زمان میزبانی مسابقات به میزبانی ایران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون بولینگ و بیلیارد، مجمع عمومی کنفدراسیون بیلیارد و اسنوکر آسیا صبح امروز چهارشنبه ۲۴ اسفندماه ۱۴۰۱ با حضور موسی النعیمی رئیس کنفدراسیون، هاشم اسکندری نایب رئیس، میشل الخوری دبیرکل آسیا و ۳۷ رئیس فدراسیون عضو مجمع آسیایی در دوحه قطر برگزار گردید.

در این مجمع پس از ارائه گزارش عملکرد کنفدراسیون آسیا در یک سال اخیر، در خصوص میزبانی مسابقات اسنوکر ۶ توپ تیمی تصمیم گیری شد که با تلاش فدراسیون کشورمان، میزبانی این مسابقات از میان ایران و عراق و هندوستان به جمهوری اسلامی ایران واگذار شد. این مسابقات ۲۵ خردادماه ۱۴۰۲ در ایران برگزار خواهد شد.

از دیگر نکات حائز اهمیت این جلسه می‌توان به حضور رئیس فدراسیون جهانی پاکت بیلیارد اشاره کرد که تصمیمات مربوط به این حوزه متعاقباً اعلام می‌گردد.

کد مطلب 5734185

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه