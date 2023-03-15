حضور هاشم اسکندری در مجمع عمومی کنفدراسیون بیلیارد و اسنوکر آسیا

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون بولینگ و بیلیارد، مجمع عمومی کنفدراسیون بیلیارد و اسنوکر آسیا صبح امروز چهارشنبه ۲۴ اسفندماه ۱۴۰۱ با حضور موسی النعیمی رئیس کنفدراسیون، هاشم اسکندری نایب رئیس، میشل الخوری دبیرکل آسیا و ۳۷ رئیس فدراسیون عضو مجمع آسیایی در دوحه قطر برگزار گردید.

در این مجمع پس از ارائه گزارش عملکرد کنفدراسیون آسیا در یک سال اخیر، در خصوص میزبانی مسابقات اسنوکر ۶ توپ تیمی تصمیم گیری شد که با تلاش فدراسیون کشورمان، میزبانی این مسابقات از میان ایران و عراق و هندوستان به جمهوری اسلامی ایران واگذار شد. این مسابقات ۲۵ خردادماه ۱۴۰۲ در ایران برگزار خواهد شد.

از دیگر نکات حائز اهمیت این جلسه می‌توان به حضور رئیس فدراسیون جهانی پاکت بیلیارد اشاره کرد که تصمیمات مربوط به این حوزه متعاقباً اعلام می‌گردد.