«احمد عزیزی» شاعری زمان شناس و انقلابی بود

به گزارش خبرنگار مهر، علی صفدری بعد از ظهر پنجشنبه در مراسم بزرگداشت هفتمین سالگرد درگذشت «احمد عزیزی» که در تالار انتظار کرمانشاه برگزار شد، اظهار کرد: عزیزی برای اهل بیت (ع) و انقلاب شعر می‌گفت شاعری که زمان شناس بود و در زمان درست به انقلاب و دین خود خدمت کرد لذا برای همه ما قابل احترام است.

وی با بیان اینکه شعر در تهذیب نفس بسیار مهم است، افزود: در دنیای امروز که عده‌ای به دنبال بی وطن کردن آدم‌ها هستند شعر می‌تواند به انسان برای برگشت به وطن کمک کند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمانشاه با تاکید بر اینکه شاعران به بازگشت به اصل، هم راستایی و هم زبانی کمک می‌کنند، تصریح کرد: برخی فکر می‌کنند از شعر تنها در حوزه تفنن و اوقات فراغت می‌توان استفاده کرد اما همه علما و فلاسفه شعر و شاعر را بسیار با اهمیت می‌دانند.

وی اضافه کرد: بعد از انقلاب هم مقام رهبری توجه به شعر، شعرا و جامعه شعرا دارند و وقتی جملات ایشان را در این زمینه می‌شنویم می‌توانیم تاکید معظم له را در این زمینه ببینیم.

صفدری در ادامه از درگذشت ۲ تن از شاعران استان به نام‌های «امیر کرم» و «محمدجواد محبت» که برای هنر انقلابی تلاش زیادی کردند، اظهار تأسف کرد و افزود: مراسم تشییع پیکر استاد محبت روز جمعه برگزار خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: این عزیزان از مفاخر کشورمان هستند و در دنیایی که از تمام تلاش‌ها به دنبال این است که جوان ما هویت و شخصیت و الگوها و بزرگان خود را فراموش کند می‌تواند الگو باشند.