روایتی از بی آبی تا چالش عدم مدیریت منابع در خورگام

خبرگزاری مهر، گروه استانها - بهرام قربانپور: «آب مایه حیات است» شاید یکی از کلیدی ترین؛ کلیشهای ترین و پرتکرارترین جمله تاریخ بشریت برای تعریف این ماده حیات بخش باشد، مادهای که این روزها تداوم حیات جهانی را به حالت «هشدار» در آورده است.
«آب» به طرز شدیدی دچار بحران شده است و اگر چارهای برای مدیریت منابع آبی صورت نگیرد، در آینده نه چندان دور «جنگ آب» را تجربه خواهیم کرد. بسیاری از کشورهای جهان برای جبران کمبود آب و مدیریت این بحران خطرناک، راه حل های علمی، پژوهشی و فناورانه را در پیش گرفتند و تا حدودی هم به توفیقات نسبی در این بخش دست یافتند.
اما معضل آب در ایران و بویژه گیلان قبل از آنکه خودِ «آب» باشد، «مدیریت» آن است، مدیریتی که ضعف ساختاری و عملکردی آن باعث شده تا استان گیلان با ظرفیتهای مستعد منابع آبی، به استانی دارای تنش آبی تبدیل شود.
مدیریت ناصحیح و بعضاً سلیقهای منابع آبی در برخی نقاط گیلان، مردم را در کنار چشمههای روان آب تشنه نگه داشته است و وضعیت به قدری بحرانی و اسفناک شده که در برخی نقاط مردم در طول شبانه روز، یک ساعت بیشتر آب ندارند، قطعی مکرر آب و کیفیت نامطلوب آن در استان پر بارش و نمناک گیلان، خبر از ضعف مدیریتی میدهد.
خورگام رودبار که به سرزمین «مه و خورشید» معروف است از ابتداییترین و مهمترین نیاز زندگی یعنی «آب» محروم هستند.
چالش جدی آب در سنگسرک
«حسن وفایی» دهیار سنگسرک خورگام در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جمعیت ۵۰ خانواری این روستا، اظهار کرد: مشکل آب در روستای سنگسرک جدی و بحرانی است و گاهاً در طول شبانه روز فقط یک ساعت آب داریم.
وی با اشاره به قدمت بیش از ۴ دههای سیستم شبکه انتقال آب در روستای سنگسرک خورگام، افزود: سیستم شبکه انتقال آب این روستای فرسوده است.
دهیار سنگسرک خورگام با اشاره به ترمیم ناقص و نیمه کار سیستم آبرسانی بیان کرد: پس از تأمین اعتبار و معرفی پیمانکار، روند مرمت و بازسازی شبکه آبرسانی به روستا شکل رسمی به خود گرفت.
وفایی ادامه داد: با اتمام اعتبار، پیمانکار مربوطه کار مرمت و بازسازی شبکه را نیمه تمام رها کرد و نه تنها شبکه سالم به اهالی نرسید بلکه شبکه فرسوده را هم از دست دادند.
وی با بیان اینکه ساکنان این روستا در بخش آب با چالش جدی مواجه هستند، افزود: چالش بی آبی در سنگسرک غیر قابل تحمل بوده و موجب نارضایتی مردم شده است.
مشکل آب را دغدغه مشترک روستاهای خورگام
«فرشید منتظری» یکی اهالی اسطلخ کوه خورگام هم در گفتگو با خبرنگار مهر، مشکل آب را دغدغه مشترک روستاهای این بخش برشمرد و اظهار کرد: مشکل اصلی مردم منطقه آب است و از آنجایی که آب یکی از مهمترین نیازهای بشر به شمار میرود بی آبی و قطعی مکرر آن زندگی روستاییان منطقه را با بحران جدی مواجه کرده است.
وی با بیان اینکه روستای اسطلخ کوه از یک منبع آب تغذیه میکند، افزود: روز به روز بر آمار جمعیتی روستا افزوده میشود و یک منبع برای پوشش آبی روستا کافی نیست.
این عضو شورای اسلامی روستای اسطلخ کوه خورگام با اشاره به چالشهای مدیریت منابع آبی در بخش و روستا، بیان کرد: آب در روستا وجود دارد اما در مدیریت منابع آبی دچار مشکل هستیم.
منتظری با تاکید بر بهسازی چشمههای روستا، اضافه کرد: وجود چشمههای فراوان در خورگام یک ظرفیت بزرگ آبی که مغفول مانده است.
وی خواستار احداث منبع آب جدید در اسطلخ کوه شد و افزود: ساخت منبع جدید در یک موقعیت جغرافیایی دیگر، میتواند چالش آبی را تا حد قابل توجهی کاهش دهد.
رفع مشکل آب خواسته زیادی نیست
«زیبا اکبریان» یکی دیگر از اهالی اسطلخ کوه در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: مردم روستا بسیار کم توقع و صبور هستند و رفع مشکل آب این منطقه خواسته زیادی نیست.
وی با اشاره به رنجهای بی آبی در روستا، افزود: آب نباشد زندگی به معنای واقعی تعطیل میشود. این بانوی اسطلخ کوهی با بیان اینکه آب دغدغه اصلی مردم خورگام است، گفت: خورگامی ها در کنار چشمهها و منابع آبی فراوان، تشنه هستند و این مسئله بسیار دردآور است.
اکبریان با اشاره به روحیه مشارکتی مردم در عمران و آبادی روستا، بیان کرد: مشارکت مردمی باید با حمایت مسئولان در راستای توسعه روستایی همراه شود.
فرهنگ مشارکت در عمران و آبادی روستا در گوفل
«حسین پورفیاض» دهیار گوفل خورگام در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: عدم تحت پوشش آبفا بودن روستا بهانهای برای عدم خدمات رسانی مسئولان شده است.
وی ادامه داد: روستاهایی که تحت پوشش آبفا هستند هیچ خدماتی از این اداره دریافت نمیکنند چه تضمینی است که بعد از قرارگیری در سامانه آبفا، مورد توجه و حمایت این اداره واقع شویم!
دهیار گوفل با اشاره به مصوبات میز خدمت در این روستا، بیان کرد: راه اندازی شبکه آبرسانی گوفل یکی از مصوبات مهم میز خدمت در این روستا بود که اجرایی نشد.
پور فیاض با بیان اینکه فرهنگ مشارکت در عمران و آبادی روستا در گوفل نهادینه شده است، گفت: خلف وعدههای مسئولین، مردم را نسبت به خودیاری و مشارکت در عمران و آبادی روستا دلسرد کرده است.
وی با بیان اینکه منبع ذخیره آب گوفل نیاز به بهسازی دارد، افزود: هزینههای بالای بهسازی از توان اهالی خارج است و با کمک دولتی این امر محقق شود.
توجه به زیرساختهای فرسوده شبکه انتقال آب بخش خورگام
خانم ملک محمدی یکی از شهروندان بره سری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به چالش جدی آب در خورگام و بره سر، اظهار کرد: بره سر تنها شهر بخش خورگام رودبار با مشکل جدی آب مواجه است.
وی با اشاره به ظرفیتهای گردشگری بره سر، افزود: قطعی مکرر آب و بی آبی مفرط در بره سر موجب نارضایتی مردم و گردشگران شده است.
این شهروند بره سری با اشاره به وجود چشمهها و منابع آبی فراوان در این بخش، اضافه کرد: مدیریت منابع آبی ضعف و چالش بزرگ در بخش خورگام است.
ملک محمدی با اشاره به زیرساختهای فرسوده شبکه انتقال آب بخش خورگام، بیان کرد: باید اقدام اساسی برای رفع مشکل زیرساختهای آبفای شهرستان رودبار بویژه بخش خورگام و شهر بره سر صورت گیرد.
وعدههای زیادی برای حل آب شرب داده شده است
نظری یکی دیگر از شهروندان بره سر خورگام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مشکل آب شرب دغدغه چندین ساله بره سر و منطقه خورگام است که لاینحل مانده است.
وی با بیان اینکه وعدههای زیادی برای حل آب شرب داده شده، افزود: وعدههای مسئولان با آب رفته و دیگر خبری از عملیاتی شدن آن نیست.
این شهروند بره سری با بیان اینکه مشکل آب دغدغه ملی است، گفت: در مناطقی چون خورگام که چشمهها و منابع آبی فراوانی وجود دارد قطعی و نبود آب به مدیریت آن بر میگردد.
نظری با بیان زندگی شهروندان ارتباط تنگاتنگی با آب دارد، اضافه کرد: قطعی آب روند زندگی مردم را با چالش روبرو کرده است.
اگر چه آب و تنش آبی یک چالش بین المللی به شمار میرود و حد و مرز نمیشناسد اما وجود ظرفیتها و منابع آبی در گیلان و بویژه بخش خورگام رودبار، خلاء بزرگی چون «مدیریت» را فریاد میزند، نبود مدیریت هدفمند، منسجم و برنامه محور در بخش آب، چالش و زلزله بی آبی را در نقاط مختلف به راه انداختند تا مردم در کنار چشمه خروشان، تشنه بمانند.
به نظر میرسد قبل از هر چیز برای حل نسبی چالش تنش آبی در گیلان و بخش خورگام، نیازمند مدیریت توانمند و همچنین اعتبارات ملی هستیم.
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