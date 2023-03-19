۲ میلیون تردد نوروزی در آذربایجان غربی ثبت شد

ارومیه - مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجانغربی با اشاره به آغاز طرح نوروزی و ثبت ترددها گفت: در قالب این طرح تا بامداد روز گذشته، دو میلیون تردد در جاده‌ها به ثبت رسیده است.