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۲۸ اسفند ۱۴۰۱، ۱۱:۵۴

مدیرکل راهداری آذربایجان غربی:

۲ میلیون تردد نوروزی در آذربایجان غربی ثبت شد

۲ میلیون تردد نوروزی در آذربایجان غربی ثبت شد

ارومیه - مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجانغربی با اشاره به آغاز طرح نوروزی و ثبت ترددها گفت: در قالب این طرح تا بامداد روز گذشته، دو میلیون تردد در جاده‌ها به ثبت رسیده است.

پیمان آرامون در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این میزان تردد در دو روز ابتدایی اجرای طرح نوروزی راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان غربی توسط دوربین‌ها ثبت شده است.

وی افزود: بیشترین میزان تردد ورودی و خروجی ثبت شده در آذربایجان غربی در طرح نوروزی امسال در محور ملکان - میاندوآب بوده که ۴۶ هزار خودرو از آن تردد داشته است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان غربی اضافه کرد: طبق بررسی‌های صورت گرفته، حدود ۱۰ درصد ترددها در جاده‌های آذربایجان غربی در طرح نوروزی مربوط به وسایل نقلیه سنگین بوده و بیشترین تعداد تردد از ساعت ۱۸ تا ۱۹ ثبت شده است.

کد مطلب 5736819

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