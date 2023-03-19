۲ میلیون تردد نوروزی در آذربایجان غربی ثبت شد

پیمان آرامون در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این میزان تردد در دو روز ابتدایی اجرای طرح نوروزی راهداری و حمل و نقل جادهای آذربایجان غربی توسط دوربینها ثبت شده است.
وی افزود: بیشترین میزان تردد ورودی و خروجی ثبت شده در آذربایجان غربی در طرح نوروزی امسال در محور ملکان - میاندوآب بوده که ۴۶ هزار خودرو از آن تردد داشته است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای آذربایجان غربی اضافه کرد: طبق بررسیهای صورت گرفته، حدود ۱۰ درصد ترددها در جادههای آذربایجان غربی در طرح نوروزی مربوط به وسایل نقلیه سنگین بوده و بیشترین تعداد تردد از ساعت ۱۸ تا ۱۹ ثبت شده است.
نظر شما