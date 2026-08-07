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۱۶ مرداد ۱۴۰۵، ۸:۱۲

عراقچی در پیامی درگذشت ابوالقاسم قاسم‌زاده را تسلیت گفت

عراقچی در پیامی درگذشت ابوالقاسم قاسم‌زاده را تسلیت گفت

وزیر امور خارجه کشورمان در پیامی درگذشت ابوالقاسم قاسم‌زاده روزنامه‌نگار پیشکسوت را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس عراقچی در پیامی که صبح جمعه در پی درگذشت ابوالقاسم قاسم‌زاده روزنامه‌نگار پیشکسوت منتشر شده آورده است:

خبر درگذشت زنده‌یاد ابوالقاسم قاسم‌زاده، نویسنده، روزنامه‌نگار پیشکسوت و از چهره‌های نجیب و اثرگذار عرصه مطبوعات کشور که سالیان متمادی با قلم و اندیشه خود در مؤسسه اطلاعات منشأ خدمات ارزشمند فرهنگی و رسانه‌ای بود، ضایعه‌ای تلخ برای جامعه رسانه‌ای و فرهنگی ایران است.

زنده‌یاد قاسم‌زاده از نسل روزنامه‌نگارانی بود که قلم را نه ابزاری برای شهرت، بلکه امانتی برای پاسداری از حقیقت، اخلاق و آگاهی می‌دانست. سالیان دراز، با اندیشه‌ای ژرف، قلمی متین و منش انسانی، در اعتلای فرهنگ، تقویت گفت‌وگو و پاسداشت حرمت رسانه کوشید و در طول سال‌ها فعالیت صادقانه خود، نامی نیک و کارنامه‌ای ماندگار از خود در تاریخ مطبوعات ایران بر جای گذاشت.

درگذشت این چهره فرهیخته، در آستانه روز خبرنگار، یادآور جایگاه بلند اصحاب قلم و رسالت خطیر آنان در روشنگری، مسئولیت‌پذیری و خدمت به جامعه است؛ رسالتی که آن مرحوم در تمام روزهای زندگی حرفه‌ای خود با نجابت، تعهد و آزادگی به آن وفادار ماند.

اینجانب، این ضایعه را به خانواده گرامی آن مرحوم، همکاران ایشان در مؤسسه اطلاعات، جامعه رسانه‌ای کشور و همه دوستداران فرهنگ و قلم، صمیمانه تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال، برای آن فقید سعید، رحمت واسعه و علو درجات، و برای بازماندگان محترم، صبر و شکیبایی مسئلت دارم.

بی‌تردید، پاسداشت نام و راه چنین چهره‌هایی، ادای دین به سرمایه‌های معنوی و فرهنگی ایران و ارج نهادن به منزلت والای قلم و آگاهی است.

کد مطلب 6910101
روح اله صابرزاده

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    نظرات

    • موبافر IR ۱۱:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۶
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      پاسخ
      خدا رحمتشان کند. دکتر قاسم زاده بسیار مردی بزرگوار و متواضع سالها در معیت آقای علی اکبر عبدالرشیدی بوده و طبق قولی داماد مرحوم حضرت آیت الله موسوی اردبیلی رحمت الله علیه ریاست سابق قوه قضائیه بودند. بی شک آثار و برکات ایشان مستدام خواهند بود. به بازماندگان ایشان تسلیت عرض می کنیم.

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