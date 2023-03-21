کتابخانه امام علی(ع) از سوم تا یازدهم فروردین فعال است

به گزارش خبرگزاری مهر، با اعلام روابط عمومی مدیریت فرهنگی هنری منطقه ۲۲، کتابخانه امام علی (ع) منطقه ۲۲ در ایام نوروز به علاقه مندان حوزه کتاب و کتابخوانی خدمات ارائه میکنند.
کتابخانه امام علی (ع) از کتابخانه های منطقه ۲۲ سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در تاریخ ۳ تا ۱۱ فروردین ماه از ساعت ۸ تا ۱۷ جهت حضور علاقه مندان فعالیت میکند.
همچنین بخشهای مختلف این کتابخانه در ایام نوروز شامل عضویت شبکه کتابخانههای سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، امانت کتاب، سالنهای مطالعه ویژه خواهران و برادران است.
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