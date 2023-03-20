مجموعه برنامه «سال نو، قصه نو» در تهران آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه برنامه «سالنو، قصه نو» کاروان شادی آفرینی است که توسط معاونت امور اجتماعی و فرهنگی اداره کل آموزشهای شهروندی و با مشارکت حوزه هنری کودک و نوجوان ذیل مجموعه برنامههای «بهار در بهار» کار خود را در تهران آغاز کرد.
این کاروان شادی روز ۲۶ اسفند در میدان حضرت ولیعصر (عج) افتتاح شد و اجراهای اصلی برنامههای خود را از ۲۷ اسفند ماه در اماکن پرتردد سطح شهر تهران مثل بوستانها و مقاصد گردشگری آغاز کرد و تا ۱۷ فروردین ماه سال ۱۴۰۲ ادامه خواهد داد.
«مهدی امیری» مدیرکل آموزشهای شهروندی شهرداری تهران یکی از مسئولین برنامهریزی این کاروان شادی میگوید: گروه سنی کودک و نوجوان همواره یکی از مهمترین اقشار هر جامعهای هستند که ما نیز در شهرداری تهران توجه ویژهای به آن داشتهایم. از این رو با همکاری حوزه هنری کودک و نوجوان ویژهبرنامههایی با موضوع «اخلاق و آداب شهروندی» برای میزبانی از این گروه سنی در نظر گرفتیم. این ویژهبرنامهها شامل اجرای عروسکهای غولپیکر اقوام ایرانی، عروسکهای انیمیشن سینمایی «لوپتو»، مجموعه عروسکهای سنتی و آموزشی، کامیونهای شادی «شهر قصه» و «زیر گنبدکبود» با عنوان «چرخ بهار» و دیگر مجموعه برنامههایی است که اداره کل آموزشهای شهروندی آن را با عنوان «بهار در بهار» طراحی و برنامهریزی کرده است. ذیل عنوان «بهار در بهار» برنامههای «سال نو، قصه نو»، «چرخ بهار» و کاروانهای عروسکی با موضوعات و اهداف آموزشی شاد و با نشاط برای کودکان و نوجوانان اجرا میشود.
همچنین سجاد عباسی دبیر اجرایی «سال نو، قصه نو» و معاون فعالیتهای فرهنگی حوزه هنری کودک و نوجوان نیز در مورد این کاروان شادی گفت: «سالنو، قصه نو» کاروان قصه، بازی و نمایش ویژهٔ نوروز ۱۴۰۲ است که از جمعه ۲۶ اسفند ۱۴۰۱ الی ۱۲ فروردین در ۲۲ مناطق شهر تهران برگزار میشود.
وی افزود: کاروان شادی «سال نو، قصه نو» شامل مجموعه برنامههای «روایت اقوام» با حضور عروسکهای غول پیکر اقوام ایرانی در ۶ منطقه تهران، «چرخ بهار» در ۱۶ منطقه تهران، «شهر قصه» با قصهگویی و آموزش مفاهیم تربیتی ویژه کودکان با حضور عروسکی انیمههای فیلم لوپتو در ۵ منطقه تهران و برنامه «زیر گنبد کبود» با اجرای نمایش عروسکی در قالب قصه، بازی و نمایش بهصورت تئاتر تعاملی ویژه مراکز بهزیستی در ۴ منطقه تهران میزبان کودکان و نوجوانان خواهد بود.
وی در پایان گفت: با توجه به فضای معنوی در بهار امسال، ترویج و اشاعه مفاهیم مذهبی و تربیتی در بین کودکان و نوجوانان بهعنوان آیندهسازان این مرز و بوم، مهمترین و بهترین مسئلهای است که باید به آن بپردازیم. از این رو در تلاشیم تا با این کاروان بهترین میزبانی از کودکان و نوجوانان را داشته باشیم.
کاروان شادی «سال نو، قصه نو» همزمان با آغاز سال خورشیدی ۱۴۰۲ و ماه مبارک رمضان به همت شهرداری تهران و همکاری حوزه هنری کودک و نوجوان در ۲۲ منطقه تهران برگزار میشود.
نظر شما