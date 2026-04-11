به گزارش خبرگزاری مهر، در روزهایی که میدان‌های شهری به صحنه‌ای زنده از حضور و کنش مردمی تبدیل شده‌اند، یک واقعیت بیش از هر چیز به چشم می‌آید؛ نسلی که دیگر در حاشیه نیست. دختران و نوجوانانی که نه‌تنها در این تجمعات حضور دارند، بلکه خود به بازیگران اصلی روایت، امیدآفرینی و جهت‌دهی به فضا بدل شده‌اند. از سخنرانی و روایت‌گری تا کنش‌های میدانی و رسانه‌ای، آن‌ها تصویری تازه از مشارکت اجتماعی را پیش چشم جامعه ترسیم کرده‌اند؛ تصویری که در آن، «حضور» صرفاً ایستادن در جمع نیست، بلکه ساختن میدان است.

در چنین بستری، زیست‌بوم فرهنگی شهر تهران تلاش کرده این ظرفیت را تقویت کند؛ نه با مداخله مستقیم، بلکه با پشتیبانی از شبکه‌های مردمی و مجموعه‌هایی که در دل میدان، این نقش‌آفرینی را پیش می‌برند.

در همین راستا، بنفشه فارسی، مسئول نوجوان دختر سازمان تبلیغات اسلامی شهر تهران، در گفت‌وگویی به تشریح ابعاد این فعالیت‌ها پرداخته است.

حمایت از میدان؛ مأموریت اصلی زیست‌بوم دختران

بنفشه فارسی در ابتدای این گفت‌وگو با اشاره به مأموریت زیست‌بوم فرهنگی شهر تهران در بخش دختران می‌گوید: مأموریت ویژه ما در زیست‌بوم، حمایت از مجموعه‌های مردمی است. در همین راستا، فعالیت‌هایی که انجام می‌شود، معطوف به حمایت از مجموعه‌های دخترانه فعال در میدان، هیأت‌های دخترانه شهر تهران و جریان‌هایی است که در فضای دختران فعالیت جدی دارند.

او تأکید می‌کند: تمرکز ما بر تقویت این مجموعه‌هاست تا بتوانند در میدان نقش‌آفرینی مؤثر داشته باشند.

از ۱۱ سالگی تا آستانه جوانی؛ گستره مخاطبان دختران

او در ادامه درباره طیف مخاطبان این مجموعه توضیح می‌دهد: گروه سنی مخاطبان ما از ۱۱ سال به بالا تعریف می‌شود و زیر این سن را در دسته کودکان قرار می‌دهیم.

فارسی می‌افزاید: این بازه سنی به چند مرحله تقسیم می‌شود؛ ۱۱ تا ۱۳ سال، ۱۳ تا ۱۶ سال و ۱۶ تا حدود ۲۰ سال که تا پیش از دوره دانشجویی را شامل می‌شود.

او تأکید می‌کند: ما با طیف خاصی از دختران مواجه نیستیم، بلکه با مجموعه‌هایی که با دختران در حوزه‌های مختلف کار می‌کنند در ارتباط هستیم. نکته مهم این است که زیست‌بوم فرهنگی مستقیماً با فرد نوجوان ارتباط نمی‌گیرد، بلکه با مسئول مجموعه‌ها در ارتباط است تا نقش آن‌ها تقویت شود.

به گفته او، این مجموعه‌ها خود طراحی و اجرای فعالیت‌ها را برعهده دارند و زیست‌بوم تنها نقش حمایتی ایفا می‌کند.

شبکه‌ای متنوع از هیأت‌ها تا مدارس

مسئول نوجوان دختر سازمان تبلیغات اسلامی شهر تهران درباره ساختار فعالیت‌ها می‌گوید: ما چند بخش فعال داریم؛ از جمله هیأت‌های دخترانه شهر تهران، مجموعه‌های تربیتی فعال در میدان، و همچنین مجموعه‌های فعال در مدارس و دبیرستان‌های دخترانه.

او ادامه می‌دهد: در هر یک از این بخش‌ها، عرصه‌های مختلفی برای فعالیت وجود دارد؛ از حوزه رسانه و تولید محتوا گرفته تا فعالیت‌های تربیتی، تشکیلاتی و کنش‌های میدانی.

فارسی تأکید می‌کند: در مجموع، بسترهای متنوعی برای نقش‌آفرینی دختران فراهم شده و هر مجموعه متناسب با ذائقه و ظرفیت خود در این فضا فعال است.

دختران در میدان؛ از حاشیه تا متن تحولات

او با اشاره به فعالیت‌های دختران در ایام اخیر می‌گوید: امروز با دخترانی مواجه هستیم که در حال ابداع نقش‌های جدید متناسب با فضای انقلاب هستند. اگر در گذشته گاهی نقش دختران به حاشیه محدود می‌شد، امروز آن‌ها در متن میدان حضور دارند.

فارسی در تشریح این حضور می‌افزاید: در تجمعات شهری، دختران جزو سخنرانان هستند، رجزخوانی می‌کنند و به‌عنوان روایتگران، نقش مهمی در انتقال پیام ایفا می‌کنند. آن‌ها با وجود غم و فشار، فضای حماسی ایجاد می‌کنند و دیگران را همراه می‌سازند.

او تأکید می‌کند: دختران امروز روایتگران «روایت فتح» هستند؛ آن‌ها روایت‌های میدانی، ادراکی و حتی ساختاری را تولید و منتشر می‌کنند و این روایت‌ها را به کنش اجتماعی تبدیل می‌کنند.

به گفته او، این کنش‌ها در قالب‌های مختلف رسانه‌ای تکثیر شده و به لایه‌های مختلف جامعه منتقل می‌شود.

دختران در متن میدان؛ از ابداع نقش تا روایت‌گری و کنشگری اجتماعی

بنفشه فارسی با اشاره به مهم‌ترین فعالیت‌های دختران در این ایام می‌گوید: در ایام جنگ، ما با دختران انقلابیِ مبدعی مواجه هستیم که به‌دنبال ابداع نقش‌های جدید متناسب با فضای انقلاب هستند.

او در توضیح این موضوع تأکید می‌کند: اگر در گذشته گاهی نقش دختران به حاشیه می‌رفت و حضور آن‌ها در فضای جنگی به کنش‌های محدود و جزئی خلاصه می‌شد، امروز دختران ما در متن میدان قرار دارند و به‌صورت جدی نقش‌آفرینی می‌کنند.

فارسی برای تبیین این تغییر، به نمونه‌هایی عینی اشاره کرده و می‌افزاید: در تجمعاتی که این روزها در شهر تهران برگزار می‌شود، دختران نه‌تنها حضور دارند، بلکه جزو سخنرانان این تجمعات هستند. آن‌ها رجزخوانان میدان‌اند و به‌ویژه دختران شهدا، با وجود آنکه دل‌هایشان سرشار از غم و اندوه است، به تزریق امید در جامعه می‌پردازند و با ایجاد فضای حماسی، افراد را در محلات مختلف با خود همراه می‌کنند.

او ادامه می‌دهد: دختران امروز، روایتگران «روایت فتح» به سبک شهید آوینی هستند. آن‌ها در تمام مجموعه‌ها و میادین شهری، روایت‌های متعددی از فضا تولید و منتقل می‌کنند؛ روایت‌هایی در سطوح مختلف از جمله روایت‌های مرتبط با خون شهدا، روایت‌های ادراکی و روایت‌های ساختاری. این روایت‌ها به‌واسطه دختران به گوش مردم می‌رسد و به کنش اجتماعی تبدیل می‌شود.

به گفته او، این کنش‌ها در قالب‌های مختلف رسانه‌ای بازتولید شده و در اختیار دیگران قرار می‌گیرد و در الگوهای متنوع، در سطح جامعه تکثیر می‌شود.

مسئول نوجوان دختر سازمان تبلیغات اسلامی شهر تهران با تأکید بر تغییر نقش دختران می‌گوید: دختران امروز از نقش‌های کلیشه‌ای فاصله گرفته‌اند و وارد یک میدان واقعی و جدی شده‌اند. آنچه اکنون در میادین شهر تهران به‌وضوح دیده می‌شود، حضور پررنگ و حتی چندبرابری آن‌ها در کنار سایر اقشار است.

او می‌افزاید: دختران، میدان‌داران تجمعات شبانه هستند و در کنار آن، در حوزه‌های خدماتی نیز فعال شده‌اند. به‌عنوان نمونه، برخی از آن‌ها در این ایام آشپزخانه‌هایی راه‌اندازی کرده‌اند و با عشق، اخلاص و باور قلبی، به پذیرایی از نیروهای امنیتی و فعالان میدان می‌پردازند.

فارسی با اشاره به فعالیت‌های رسانه‌ای دختران تأکید می‌کند: ما دخترانی داریم که امروز به تولید محتوای خاص در حوزه «روایت فتح» می‌پردازند و این روایت‌ها را به کنش تبدیل کرده و به جامعه منتقل می‌کنند.

او در ادامه به بُعد بین‌المللی این فعالیت‌ها اشاره کرده و می‌گوید: نقش دختران امروز نسبت به سال‌های گذشته به‌طور جدی تغییر کرده است. آن‌ها به‌دنبال برقراری ارتباط با همتایان خود در سطح بین‌المللی هستند و تلاش می‌کنند پیام انقلاب اسلامی را به سایر کشورها منتقل کنند.

به گفته او، این ارتباطات در سطح کشورهای اروپایی و آمریکایی نیز شکل گرفته و نمونه آن، تولید و انتشار محتوا به زبان‌های مختلف از جمله عربی، انگلیسی، فرانسه و حتی عبری است که در این مدت توسط دختران انجام شده است.

فارسی در پایان این بخش تأکید می‌کند: این‌ها تنها بخشی از کنش‌هایی است که دختران در این ایام انجام داده‌اند؛ کنش‌هایی که نشان‌دهنده تغییر جایگاه و نقش‌آفرینی جدی آن‌ها در میدان است.

چشم‌انداز آینده؛ از شبکه‌های مردمی تا تمدن‌سازی

او درباره چشم‌انداز این حرکت می‌گوید: هدف ما رسیدن به یک لشکر چند هزار نفره از دختران فعال در شهر تهران است؛ نسلی که بتواند در میدان‌های مختلف نقش‌آفرینی کند.

فارسی تأکید می‌کند: دختران، پیشرانان شکل‌گیری تمدن نوین اسلامی هستند و می‌توانند در مسیر ساخت آینده‌ای متفاوت، نقش کلیدی ایفا کنند.

حمایت‌هایی که میدان را زنده نگه می‌دارد

او درباره نوع حمایت‌های زیست‌بوم فرهنگی شهر تهران و سازمان تبلیغات اسلامی، در جهت پشتیبانی از مجموعه‌های مردمی فعال در حوزه دختران توضیح می‌دهد: این حمایت‌ها شامل پشتیبانی لجستیکی، کمک‌های نقدی، تأمین اقلام مورد نیاز موکب‌ها، ارائه محتوا و حتی حضور میدانی برای دلگرمی است.

فارسی می‌افزاید: هدف این است که مجموعه‌ها با قدرت بیشتری در میدان باقی بمانند و فعالیت خود را گسترش دهند.

تصویر آینده؛ نسلی که می‌سازد

در پایان، مسئول نوجوان دختر سازمان تبلیغات اسلامی شهر تهران با اشاره به آینده این جریان می‌گوید: آنچه پیش رو داریم، تربیت نسلی است که مقاومت را در متن جامعه و با ابزارهایی چون هنر، روایت و مدیریت دنبال می‌کند.

او تأکید می‌کند: این نسل با شجاعت در انتخاب و امید در سخت‌ترین شرایط، نه‌تنها خود در ساخت آینده نقش دارد، بلکه مسیر را برای دیگران نیز هموار خواهد کرد.