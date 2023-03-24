به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با اکران مردمی فیلم "غریب" و حضور کارگردان این فیلم محمدحسین لطیفی در پردیس سینمایی ۲۹ بهمن تبریز، حجت‌الاسلام و المسلمین سید محمد علی آل هاشم نماینده ولی فقیه در آذربایجان‌شرقی و عابدین خرّم، استاندار آذربایجان‌شرقی در کنار شهروندان به تماشای این فیلم نشستند.

پس از پایان فیلم، حجت‌الاسلام والمسلمین آل هاشم به‌روی صحنه رفته و ضمن تمجید و تشکر از زحمات آقای لطیفی کارگردان و سایر عوامل فیلم، روایت فیلم‌های دفاع مقدس و زنده نگه‌داشتن یاد و خاطره شهدا را از وظایف مهم هنرمندان برای انتقال مفاهیم به نسل بعدی دانست.

امام جمعه تبریز اظهار داشت: وظیفه تبلیغ و معرفی این فیلم یک موضوع ضروری است و من شخصاً فردا در نماز جمعه ضمن برشماری خاطرات شهید بروجردی، تشکر و قدردانی خود را از زحمات آقای لطیفی ابراز کرده و مردم را تشویق به دیدن این فیلم خواهم کرد.

عابدین خرّم، استاندار آذربایجان‌شرقی نیز ضمن تقدیر و تشکر از کارگردان این اثر ماندگار به ذکر خاطرات کوتاه از شهید بروجردی پرداخته و از رفاقت سرداران شهید لشکر عاشورا همچون شهید تجلایی، شهید باکری، شهید آبشناسان با شهید بروجردی مواردی را نقل کرد.

استاندار آذربایجان‌شرقی عظمت و بزرگی پروژه فیلم غریب را ستوده و گفت: زنده نگه داشتن نام شهدا و انتقال مفاهیم دفاع مقدس امر ضروری و سترگی است.

وی خطاب به محمدحسین لطیفی کارگردان فیلم گفت: من دست شما را می‌بوسم، چرا که یقیناً شهدا روزی دست شما را خواهند گرفت.

گفتنی است؛ فیلم غریب به کارگردانی محمدحسین لطیفی از جمله فیلم‌های اکران نوروزی سینماهاست که پردیس سینمایی ۲۹ بهمن تبریز اولین اکران مردمی آن را در روز سوم فروردین آغاز کرده است.