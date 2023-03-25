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۵ فروردین ۱۴۰۲، ۱۰:۳۶

به مناسب تعطیلات نوروز صورت گرفت؛

برگزاری جشن پرواز بادبادک‌ها بر فراز آب انبارهای شهر سرایان

برگزاری جشن پرواز بادبادک‌ها بر فراز آب انبارهای شهر سرایان

بیرجند-به مناسب تعطیلات نوروز جشن پرواز بادبادک‌ها بر فراز آب انبارهای شهر سرایان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت فرا رسیدن عید نوروز جشن پرواز بادبادک‌ها بر فراز آب انبارهای شهر سرایان توسط اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و مشارکت شهرداری، اداره تبلیغات اسلامی سرایان، دفتر نماینده مجلس شورای اسلامی و هیئت ورزش‌های رزمی برگزار شد.

جشنواره پرواز بادبادک‌ها در محل کاروانسرا و آب انبار سرایان همراه با نوای ساز محلی و گروه موسیقی سنتی و اجرای برنامه‌های مفرح برگزار شد.

در پایان این برنامه توسط شهردار سرایان، رئیس اداره میراث فرهنگی، رئیس هیأت ورزشهای همگانی و رئیس هیأت ورزش روستایی شهرستان سرایان و جمعی دیگر از مسئولین از شرکت کنندگان در این جشن با اهدای جوایز تجلیل به عمل آمد.

گفتنی است در شهرستان سرایان نوروز امسال بازارچه صنایع دستی و سوغات محلی از ۲۹ اسفند تا ۱۴ فروردین با ۲۰ غرفه در رشته‌های نساجی سنتی، سفالگری، چلنگری، تراش سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی، تولیدات هنری و همچنین یک غرفه سوغات محلی و سیاه چادر عشایری و پخت نان محلی میزبان گردشگران و مسافرین نوروزی خواهد بود.

نمایشگاه‌ها و بازارچه‌های صنایع دستی یکی از راه‌های حذف واسطه در فروش محصولات صنایع دستی است تا صنعتگران این حوزه با استفاده از فرصت نوروز فروش بهتر و بیشتری داشته باشند.

کد مطلب 5740007

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