به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت فرا رسیدن عید نوروز جشن پرواز بادبادک‌ها بر فراز آب انبارهای شهر سرایان توسط اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و مشارکت شهرداری، اداره تبلیغات اسلامی سرایان، دفتر نماینده مجلس شورای اسلامی و هیئت ورزش‌های رزمی برگزار شد.

جشنواره پرواز بادبادک‌ها در محل کاروانسرا و آب انبار سرایان همراه با نوای ساز محلی و گروه موسیقی سنتی و اجرای برنامه‌های مفرح برگزار شد.

در پایان این برنامه توسط شهردار سرایان، رئیس اداره میراث فرهنگی، رئیس هیأت ورزشهای همگانی و رئیس هیأت ورزش روستایی شهرستان سرایان و جمعی دیگر از مسئولین از شرکت کنندگان در این جشن با اهدای جوایز تجلیل به عمل آمد.

گفتنی است در شهرستان سرایان نوروز امسال بازارچه صنایع دستی و سوغات محلی از ۲۹ اسفند تا ۱۴ فروردین با ۲۰ غرفه در رشته‌های نساجی سنتی، سفالگری، چلنگری، تراش سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی، تولیدات هنری و همچنین یک غرفه سوغات محلی و سیاه چادر عشایری و پخت نان محلی میزبان گردشگران و مسافرین نوروزی خواهد بود.

نمایشگاه‌ها و بازارچه‌های صنایع دستی یکی از راه‌های حذف واسطه در فروش محصولات صنایع دستی است تا صنعتگران این حوزه با استفاده از فرصت نوروز فروش بهتر و بیشتری داشته باشند.