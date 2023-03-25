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۵ فروردین ۱۴۰۲، ۱۰:۱۰

امام جمعه قشم:

رعایت شئونات ماه رمضان در قشم رضایت بخش است

رعایت شئونات ماه رمضان در قشم رضایت بخش است

قشم - امام جمعه شهرستان قشم گفت: رعایت شئونات ماه مبارک رمضان در نوروز ۱۴۰۲ این جزیره رضایت بخش است و همکاری اصناف در این زمینه مطلوب ارزیابی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام غلامرضا حاجبی در بازدید سرزده از ستاد اجرایی خدمات سفر قشم با بیان این مطلب افزود: ارزیابی ها نشان می دهد ۹۵ درصد از اصناف به ضوابط اعلامی ویژه ماه رمضان و جلوگیری از روزه خواری در دید عموم عمل کرده اند.

وی ادامه داد: تعداد محدودی از اصناف نیز در این زمینه کوتاهی هایی دارند که نسبت به برطرف کردن آن متعهد شدند و به طور کلی وضعیت رضایت بخش است. جزیره قشم این روزها پذیرای جمعی زیادی از گردشگران است و میزبانی شایسته از آنان را وظیفه خود می دانیم.

حجت الاسلام حاجبی گفت: احترام به فرهنگ و آداب و رسوم مردم جزیره توسط گردشگران در تعطیلات نوروزی ۱۴۰۲ شایسته تقدیر است.

وی خاطرنشان کرد: اقامه نماز جماعت در بازارها و سایت های گردشگری دیگر اقدامی است که بر برجستگی اقدامات فرهنگی نوروز ۱۴۰۲ جزیره قشم افزوده است.

کد مطلب 5740047

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