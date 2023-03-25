رفع تصرف حدود ۳۰۰هزار مترمربع از اراضی دولتی در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره ارتباطات و اطلاع رسانی راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان، حسینعلی کریمی با بیان اینکه نیروهای یگان حفاظت از اراضی راه و شهرسازی استان طی این مدت اقدامات لازم را برای رفع تصرف اراضی دولتی انجام داده و این اراضی را به بیت المال بازگرداندند، افزود: بیشترین رفع تصرف اراضی دولتی این مدت استان به ترتیب به شهرهای زاهدان و سراوان اختصاص دارد.

وی ادامه داد: اداره کل راه و شهرسازی استان امسال نیز همانند سال‌های گذشته موضوع کنترل اراضی تحت پوشش را به جد پیگیری کرده و از اراضی تعیین حدود طبق نقشه ابلاغی صیانت کرده و اراضی تصرف شده را شناسایی می‌کند.

معاون املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان از اهتمام اداره متبوع خود برای آگاه‌سازی عمومی برای مقابله با هرگونه تصرف و تعرض به اراضی ملی و دولتی با مشارکت و حمایت دادگستری، پلیس پیشگیری، و نیروی انتظامی در مناطق مختلف استان خبر داد و گفت: در اراضی دولتی عمده اقدامات غیرقانونی مربوط به تعرض، تصرف، تخریب و ساخت و سازهای غیرمجاز بوده که یگان حفاظت اداره کل راه و شهرسازی در سال‌های اخیر تلاش نموده جلو این اقدامات را بگیرد.

کریمی تاکید کرد: شهروندان باید مراقبت افراد سودجو و زیاده خواه باشند تا گرفتار خرید و فروش اراضی و زمین‌های دولتی نشوند.

وی ممنوعیت خرید و فروش زمین‌های دولتی را یادآور شد و گفت: سامانه ۱۶۵۶ آماده دریافت اخبار و گزارش‌های مستند و مستدل در جلوگیری و مقابله با هرگونه تصرف اراضی دولتی است.