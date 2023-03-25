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۵ فروردین ۱۴۰۲، ۱۰:۵۶

رفع تصرف حدود ۳۰۰هزار مترمربع از اراضی دولتی در سیستان و بلوچستان

رفع تصرف حدود ۳۰۰هزار مترمربع از اراضی دولتی در سیستان و بلوچستان

زاهدان- معاون املاک و حقوقی راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان از رفع تصرف حدود ۳۰۰هزارمتر مربع از اراضی دولتی به ارزش بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان در سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره ارتباطات و اطلاع رسانی راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان، حسینعلی کریمی با بیان اینکه نیروهای یگان حفاظت از اراضی راه و شهرسازی استان طی این مدت اقدامات لازم را برای رفع تصرف اراضی دولتی انجام داده و این اراضی را به بیت المال بازگرداندند، افزود: بیشترین رفع تصرف اراضی دولتی این مدت استان به ترتیب به شهرهای زاهدان و سراوان اختصاص دارد.

وی ادامه داد: اداره کل راه و شهرسازی استان امسال نیز همانند سال‌های گذشته موضوع کنترل اراضی تحت پوشش را به جد پیگیری کرده و از اراضی تعیین حدود طبق نقشه ابلاغی صیانت کرده و اراضی تصرف شده را شناسایی می‌کند.

معاون املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان از اهتمام اداره متبوع خود برای آگاه‌سازی عمومی برای مقابله با هرگونه تصرف و تعرض به اراضی ملی و دولتی با مشارکت و حمایت دادگستری، پلیس پیشگیری، و نیروی انتظامی در مناطق مختلف استان خبر داد و گفت: در اراضی دولتی عمده اقدامات غیرقانونی مربوط به تعرض، تصرف، تخریب و ساخت و سازهای غیرمجاز بوده که یگان حفاظت اداره کل راه و شهرسازی در سال‌های اخیر تلاش نموده جلو این اقدامات را بگیرد.

کریمی تاکید کرد: شهروندان باید مراقبت افراد سودجو و زیاده خواه باشند تا گرفتار خرید و فروش اراضی و زمین‌های دولتی نشوند.

وی ممنوعیت خرید و فروش زمین‌های دولتی را یادآور شد و گفت: سامانه ۱۶۵۶ آماده دریافت اخبار و گزارش‌های مستند و مستدل در جلوگیری و مقابله با هرگونه تصرف اراضی دولتی است.

کد مطلب 5740056

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