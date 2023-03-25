آزادی فرد محکوم به قصاص در شاهرود/خانواده مقتول از حق خود گذشتند

به گزارش خبرنگار مهر، امید کهربایی غروب شنبه در گفتگو با خبرنگاران ضمن بیان اینکه عشق به امام حسین (ع) و حرمت ماه مبارک رمضان کار خیر را در شاهرود رقم زد، ابراز داشت: در آغازین روزهای سال نو خانواده داغدار از قصاص نفس گذشتند و آزادی را به فرد محکوم هدیه کردند.

وی ضمن بیان اینکه مددکاران کوشیدند تا جانی تازه به این محکوم ببخشند، افزود: این فرد طی سال ۱۴۰۰ بر اثر نزاع و درگیری موجب عذادار شدن خانواده دیگر شد و اینک دل داغ دیده با بخشیدن این فرد خانواده دیگری را شاد کردند.

مدیر کل زندان‌های استان سمنان با بیان اینکه بخشش دل دریایی می‌خواهد، ابراز داشت: این اقدام خانواده مقتول نشان داد که هنوز هستند افرادی که با داشتن چنین دل‌های دریایی می‌کوشند تا جانی را به کالبد فرد محکوم ارزانی دارند.

کهربایی اضافه کرد: خیران به پاس این اقدام ارزشمند خانواده مقتول ترتیبی در نظر گرفتند تا خانواده داغدار به سفر معنوی کربلا مشرف شوند.