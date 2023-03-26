صادرات صنایع دستی در گلستان ۵۶ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مریم حاجی ابراهیمی پیش از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: رقم صادرات چمدانی و گمرکی صنایع دستی استان در یک سال اخیر یک میلیون و ۹۸۸ هزار و ۴۵۴ دلار بود که در مقایسه با سال ۱۴۰۰ رشد ۵۶ درصدی را نشان می‌دهد.

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گلستان افزود: در این بازه زمانی ۲۵ هزار دلار صنایع دستی شامل زیورآلات سوزن دوزی شده، تراش‌های سنگی، کاشی و سرامیک سنتی، چرم، گلیم و رومیزی سرمه دوزی به صورت چمدانی و یک میلیون و ۹۶۳ هزار و ۴۵۴ دلار صنایع دستی شامل زیراندازها، سفال و سرامیک، صنایع دستی فلزی، چوبی و سنگی به صورت گمرکی صادر شده است.

وی گفت: سال گذشته بیش از ۲۹ میلیارد تومان تسهیلات مشاغل خانگی و تبصره ۱۸ به هنرمندان صنایع دستی استان پرداخت شد.

حاجی ابراهیمی بیان کرد: ۱۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از این تسهیلات از محل تبصره ۱۸ و بیش از ۱۰ میلیارد تومان مشاغل خانگی است که به ۵۶۰ نفر از هنرمندان تمام رشته‌های از جمله ساخت سازه‌های سنتی، حصیربافی، تولیدات چرم دست دوز، رودوزی سنتی، کاشی و سرامیک، پارچه بافی، مینا و سفال، البسه محلی و جاجیم بافی پرداخت شد.