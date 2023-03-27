تماس تلفنی مشاور امنیت ملی هند با دریابان شمخانی

به گزارش خبرگزاری مهر آجیت دوآل مشاور امنیت ملی نخست وزیر هند عصر امروز ضمن تماس تلفنی با دریابان شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان با اعلام تبریک در خصوص توافق ایران و عربستان سعودی برای آغاز مجدد روابط دو جانبه، آمادگی کشورش را برای کمک به روند توسعه همه جانبه همکاری‌های منطقه‌ای اعلام کرد.

دوآل در گفتگو با دریابان شمخانی، ایران و عربستان سعودی را دو کشور مهم و تأثیر گذار در تحولات منطقه‌ای عنوان نمود. و توافق حاصل شده میان دو کشور را گامی تعیین کننده در افزایش ثبات و امنیت در منطقه ارزیابی کرد.

در جریان این گفتگو موضوعات مهم مورد علاقه دو کشور از جمله روند مذاکرات رفع تحریم‌ها، چگونگی رفع موانع همکاری دو کشور در توسعه بندر چابهار و همچنین نحوه مشارکت هند در تکمیل کریدور شمال - جنوب مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در پایان این گفتگو، دریابان شمخانی از همتای هندی خود برای سفر به ایران به منظور تبادل نظر بیشتر و پیگیری روند همکاری‌های دو جانبه و منطقه‌ای دعوت بعمل آورد.