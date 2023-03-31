ضرورت توجه به جهاد تبیین و فرهنگ حجاب در ماه رمضان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام قاسم جعفرزاده پیش از ظهر جمعه در جلسه بررسی روند اجرای فعالیت‌های فرهنگی و قرآنی ماه رمضان، در سخنانی اظهار کرد: ماه رمضان به عنوان ماه امید، از پرکارترین زمان فعالیت سازمان تبلیغات اسلامی است که باید با جریان سازی و اجرای برنامه‌های اثربخش، از فرصت تبلیغی این ایام به نحو شایسته استفاده کنیم.

وی به تقارن ماه رمضان با ایام نوروز و ورود گردشگران به مناطق مختلف استان اشاره کرد و گفت: تقارن ماه رمضان با ایام نوروز ۱۴۰۲ و حضور مسافران و گردشگران در مرکز و شهرستان‌های تابعه استان بویژه شهرستان سرعین، مسئولیت فعالان فرهنگی و تبلیغی را دوچندان کرده لذا بایستی فعالیت‌های میدانی در مناطق پرتردد و مرکز شهر اجرا شود.

مدیر کل تبلیغات اسلامی اردبیل توجه به مسائل معنوی، حجاب و عفاف، سلوک اجتماعی و جهاد تبیین را ضرورت مهم تبلیغی در برنامه‌های ماه رمضان عنوان کرد و گفت: برای دریافت خروجی بهتر از برنامه‌ها باید تقسیم کار و نظارت بر روند اجرا و نیز ارائه گزارش از فعالیت‌های جریان ساز ماه رمضان مورد توجه قرار گیرد.

حجت الاسلام جعفرزاده تاکید کرد: کارکنان و روحانیون اداره کل تبلیغات اسلامی اردبیل باید برای ارتقای کیفی برنامه‌ها، ضمن حضور در مساجد و بازدید از فعالیت‌ها و دیدار با هیئت امنا و روحانی مساجد، روند اجرای برنامه‌ها را از نزدیک مشاهده و گزارش مستند به این اداره ارائه دهند.

آغاز اجرای طرح قرآنی «سمیر» در ماه رمضان

مدیرکل تبلیغات اسلامی اردبیل به برنامه شاخص قرآنی «سمیر» اشاره کرد و گفت: طرح «سمیر» در قالب «جمعه های قرآنی» با حضور نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل در مناطق حاشیه اردبیل اجرا می‌شود که اولین جلسه این طرح روز جمعه یازدهم فروردین مصادف با نهم ماه رمضان ساعت ۲۲:۳۰ در مسجد هاشمیه راه کلخوران اردبیل برگزار می‌شود.

وی اجرای محافل بزرگ قرآنی در استان را عامل مهم در رونق بخشی به فعالیت‌های قرآنی عنوان کرد و گفت: استان اردبیل ظرفیت بالایی در برگزاری مراسم شاخص و برنامه‌های بزرگ قرآنی دارد که می‌توان در تمامی شهرستان‌های استان محافل بزرگ قرآنی برگزار کرد.

توجه به جریان سازی تفسیر سوره محمد (ص) در برنامه‌های ماه رمضان

حجت الاسلام جعفرزاده جریان سازی تفسیر سوره محمد (ص) را از دیگر اولویت‌های امور قرآنی در ماه رمضان عنوان کرد و گفت: عملیات رمضان امسال با محوریت سوره مبارکه محمد (ص) انجام می‌شود و علت انتخاب این سوره، محتوا و فراگیری عمومی بیشتر این سوره است.

وی افزود: کلیدواژه شعار قرآنی امسال، حال خوب برای کار خوب است و این محور در سوره محمد (ص) مورد تأکید قرار گرفته و لازم است روحانیون، فعالان فرهنگی و تبلیغی، مربیان قرآن، قاریان و حافظان قرآن در برنامه‌های ماه رمضان این امر را مورد توجه قرار دهند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی اردبیل تصریح کرد: پویش ملی سوره مبارکه سوره محمد (ص) با همکاری و تعامل در مساجد، حسینیه‌ها، مؤسسات قرآنی، خانه‌های قرآن و جلسات خانگی قرآن کریم در اردبیل طی ایام ماه مبارک رمضان برگزار می‌شود.

اجرای مراسم جزءخوانی قرآن در ۱۴۴ خانه قرآنی استان اردبیل

در ادامه حجت الاسلام صابر طهماسبی رئیس اداره امور قرآنی تبلیغات اسلامی اردبیل به بیان گزارش اجرای فعالیت‌های قرآنی ماه رمضان پرداخت و افزود: در استان اردبیل مراسم جزءخوانی قرآن ماه رمضان در مساجد و نیز ۱۴۴ خانه قرآنی با حضور گسترده مردم برگزار می‌شود.

وی گفت: دیدار قرآنیان استان اردبیل با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل در روز میلاد امام حسن (ع)، توجه به برنامه‌های قرآنی مناطق سنی نشین از جمله عنبران نمین و خوجین خلخال، راهبری جریان تفسیری و قرآنی در ادارات و مساجد، اجرای پویش‌های قرآنی از جمله «حال خوب»، اجرای برنامه در پارک‌ها و نیز شهر توریستی سرعین، اجرای برنامه قرآنی ویژه خانواده‌ها و بازدید و نظارت بر اجرای برنامه‌ها توسط کارشناسان قرآنی تبلیغات اسلامی اردبیل از جمله برنامه‌های ماه رمضان در استان اردبیل است.