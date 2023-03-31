جدیدترین شکست راهبردی نتانیاهو از نگاه معاریو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه شهاب نیوز، «تال لیو رام» تحلیلگر روزنامه معاریو امروز به انتقادات اخیر جو بایدن رئیس جمهور آمریکا از سیاستهای کابینه نتانیاهو اشاره کرد.
وی عنوان کرد بایدن درباره ادامه سیاستهای کابینه نتانیاهو در بخش داخلی از جمله اصلاحات قضائی هشدار داده و نگاه انتقاد آمیزی به سیاستهای نتانیاهو در تعامل با فلسطینیها که شرایط را تنش زا کرده داشته است.
تحلیلگر صهیونیست این مساله را به منزله یک شکست راهبردی برای نتانیاهو و شاخصی برای ناتوانی وی در اتخاذ تصمیمات سرنوشت ساز و منطقی توصیف کرده و مینویسد: این اقدامات نتانیاهو به روابط امنیتی اسرائیل و آمریکا که اصلی ترین عامل قدرت بازدارندگی اسرائیل است، ضربه وارد کرده است.
وی با اشاره به آسیبهای استراتژیک ناشی از سیاستهای نتانیاهو، عنوان کرد: بسیاری از کشورهای دنیا با توجه به روابط اسرائیل با آمریکا، اقدام به برقراری روابط با ما میکنند.
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