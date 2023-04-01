پول استراماچونی پرداخت نشد/ دومین حذف متوالی استقلال از آسیا

به گزارش خبرنگار مهر، مهلت باشگاه‌های آسیایی برای بارگذاری مدارک و ارائه مستندات لازم جهت گرفتن مجوز حرفه‌ای سازی شب گذشته (جمعه شب) به پایان رسید. در ایران، باشگاه استقلال مهمترین سوژه کسب مجوز حرفه‌ای در هفته‌های اخیر بود؛ باشگاهی که به دلیل بدهی سنگین به آندره استراماچونی سرمربی سابق و ایتالیایی خود درگیر یک پرونده مالی بود و نتوانست این بدهی را در زمان مقرر تسویه کند.

استقلالی‌ها که برای پرداخت پول استراماچونی به مبلغی بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان نیاز داشتند، تلاش زیادی کردند تا از راه‌های مختلف به این مبلغ برسند. آخرین امید مدیران باشگاه، رایزنی با شرکت همراه اول و گرفتن پول از این شرکت بود که این تلاش‌ها هم بی نتیجه ماند.

شاید به همین دلیل بود که بازیکنان استقلال شب گذشته و پیش از شروع بازی با ذوب آهن در هفته بیست و چهارم، به نشانه اعتراض دستان خود را مقابل نام همراه اول که روی لباس‌هایشان درج شده بود گرفتند.

همچنین استقلالی‌ها تلاش کردند تا AFC را قانع کنند که به دلیل تعطیلات نوروزی در ایران زمان کافی برای پرداخت پول استراماچونی نداشته‌اند که با صحبت‌های روز گذشته مصطفی زارعی مدیر کسب مجوز حرفه‌ای در ایران، این امید هم از بین رفت. به گفته زارعی، کنفدراسیون آسیا مهلت ارائه مدارک برای کسب مجوز حرفه‌ای را تمدید نخواهد کرد و آخرین فرصت، همان جمعه شب بوده است.

استراماچونی در کنار امیرحسین فتحی مدیرعامل وقت استقلال

پیگیری‌های خبرنگار مهر نشان می‌دهد باشگاه استقلال در سامانه مربوط به کسب مجوز حرفه‌ای، مدارک و مستندات مورد نظر AFC را در بخش‌های دیگر بارگذاری کرده است اما خبری از ارائه مدارک تسویه حساب با استراماچونی نیست. استقلالی‌ها برای این بخش هم راهکارهایی را تعریف کرده‌اند که با این شرایط گرفتن مجوز برای آبی‌ها شدنی نخواهد بود.

به این ترتیب استقلال که فصل گذشته به دلیل مشابهی همراه با پرسپولیس از لیگ قهرمانان آسیا کنار گذاشته شد، دومین حذف از این رقابت‌ها را تجربه خواهد کرد؛ آن‌هم در شرایطی که فصل قبل بدون شکست قهرمان لیگ برتر ایران شد و امید داشت با این اقتدار پای به مسابقات لیگ قهرمانان آسیا بگذارد.

از سرنوشت دیگر باشگاه‌های دیگر از جمله پرسپولیس، سپاهان، گل گهر و فولاد خبر رسمی منتشر نشده است. تنها باشگاه نساجی به عنوان قهرمان فصل گذشته جام حذفی روز گذشته اعلام کرد که سهمیه مستقیم حضور در لیگ قهرمانان آسیا را کسب کرده است.

فولاد و سپاهان هم بعید است برای کسب مجوز مشکل خاصی داشته باشند چرا که این دو باشگاه فصل قبل هم در حالی که سرخابی‌ها از آسیا کنار گذاشته شدند، دو سهمیه ایران را در لیگ قهرمانان تشکیل دادند.

از پرسپولیس هم خبر می‌رسد این باشگاه مدارک و مستندات مالی خود را در سامانه قرار داده است اما اینکه آیا مشکلات دیگری بر سر راه کسب مجوز حرفه‌ای این تیم ایجاد می‌شود یا نه هنوز مشخص نیست.