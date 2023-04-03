قطعی آب برخی محلات شهر کرمانشاه به دلیل شکستگی خط انتقال آب

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه طی اطلاعیه‌ای از قطعی آب در خیابان‌های آیت‌الله کاشانی و طالقانی و شهرک‌های ولایت فاز یک، بهداری، نجفی، محله قلعه کهنه و بلوار شاهد خبر داد.

با توجه به شکستگی خط ۳۰۰ توزیع آب شهرک الهیه به منظور انجام عملیات تعمیر یا تعویض شکستگی، آب این محلات از ساعت ۱۱ صبح لغایت ۱۷ امروز ۱۴ فروردین ماه ۱۴۰۲ به مدت ۶ ساعت قطع می‌گردد.

خواهشمند است با مدیریت مصرف آب ما را در انجام بهینه وظایف و خدمات رسانی و توزیع متعادل آب یاری نمایند. از همراهی و صبوری شما صمیمانه سپاسگزاریم.

لازم به ذکر است سامانه تلفنی ۱۲۲ حوادث و اتفاقات شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه به صورت ۲۴ ساعت پاسخگوی مشترکین محترم شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه خواهد بود.