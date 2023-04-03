۸۸ درصد برنامه جهش تولید در دیمزارهای استان قزوین محقق شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن جلیلوند روز دوشنبه در وبینار ملی طرح جهش تولید در دیمزارها با بیان این خبر تصریح کرد: برنامه طرح جهش تولید در دیمزارها به مساحت ۷۲ هزار هکتار بوده که تاکنون ۶۳ هزار و ۸۲۸ هکتار آن محقق شده است.

وی با بیان اینکه تاکنون با یک هزار و ۴۹۲ بهره بردار در اجرای این برنامه قرارداد منعقد شده است، گفت: این طرح در چهار روستا، ۱۶ دهستان و ۱۸۲ روستای این استان عملیاتی شده است.

جلیلوند بیان داشت: محصولات کشت شده شامل گندم، جو، نخود، عدس، علوفه، گلرنگ، کلزا، کاملینا و گیاهان دارویی است که در این طرح و در دیمزارهای این استان کشت شده است.

این مسئول ادامه داد: ۳۹ هزار و ۸۴۲ هکتار از سطح کشت شده در این برنامه تحت پوشش بیمه قرار گرفته و ۲ هزار و ۸۷۷ هکتار نیز به شکل مستقیم کشت شده است.