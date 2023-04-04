به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه روسیا الیوم، «جوزف بورل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، استقرار تسلیحات اتمی تاکتیکی در بلاروس را عاملی برای تهدید امنیت اروپا دانست.

بورل پس از دیدار با «آنتونی بلینکن» وزیرخارجه آمریکا در سخنانی تاکید کرد: استقرار تسلیحات اتمی تاکتیکی روسیه در اراضی بلاروس، تنش‌های جدیدی را ایجاد نموده و به تهدیدی مستقیم برای امنیت اروپا تبدیل می‌شود.

«ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه اخیرا در اظهاراتی از توافق مسکو و مینسک در ارتباط با استقرار تسلیحات اتمی تاکتیکی در بلاروس بدون نقض موازین و تعهدات بین المللی خبر داده بود.

وی در یک گفتگوی تلویزیونی تاکید کرد: روسیه همان کاری را می کند که آمریکا دهه‌ها است در حال انجام آن است، آمریکایی‌ها به هم‌پیمانان نزدیک خود آموزش داده‌اند که در صورت لزوم چگونه از این نوع تسلیحات (تسلیحات اتمی تاکتیکی) استفاده کنند.