استانداری اصفهان درباره عفاف و حجاب بیانیه صادر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه روز پنجشنبه استانداری اصفهان در خصوص عفاف و حجاب آمده است: مردم مؤمن، روزه دار و انقلابی استان اصفهان، همانگونه که مستحضر هستید دشمنان قسم خورده نظام در جنگ شناختی و ترکیبی اخیر، با انواع هجمه‌ها، بخش قابل توجهی از تلاش خود را معطوف به ایجاد خلل و دگرگونی در ارزش‌های ملی، دینی و هویتی بالاخص در حوزه عفاف و حجاب کرده تا از این طریق، هویت دینی و اعتقادی مردم، کیان خانواده و زندگی عفیفانه در جامعه را مخدوش کنند. این در حالی است که جامعه اسلامی و نظام دینی در سایه اجرای تامِ احکام شریعت تحقّق کامل می‌یابد که در آیه ۴۱ سوره مبارکه حج به آن تصریح شده است: «الَّذینَ إِن مَکَّنّاهُم فِی الأَرضِ أَقامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّکاةَ وَأَمَروا بِالمَعروفِ وَنَهَوا عَنِ المُنکَرِ» همان کسانی که هر گاه در زمین به آنها قدرت بخشیدیم، نماز را برپا می‌دارند، و زکات می‌دهند، و امر به معروف و نهی از منکر می‌کنند.

در این بیانیه آمده است: بر اساس همین مبانی دینی، یکی از نمادهای بارز احکام الهی، رعایت عفاف و حجاب در جامعه است که حافظ بنیان خانواده و ارکان اجتماع و سیادت‌بخش سجایای انسانی و اسلامی و متضمن آرامش و آسایش روحی و روانی فرد و جامعه است و این امر در کلام معصومین علیهم السلام، آرمان‌های انقلاب اسلامی و همچنین در قوانین نیز مورد تأکید قرار گرفته است.

در ادامه آمده است: با عنایت به موارد فوق به استحضار مردم فهیم استان می‌رساند خادمان مردم در استان هیچ گونه عقب‌نشینی و تساهل در اصول دینی و احکام شرعی و ارزش‌های انقلاب را جایز ندانسته و با توجه به اینکه عفاف جامعه و حجاب بانوان به عنوان یک ضرورت شرعی غیر قابل تردید، همواره از اصول عملی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بوده است مسئولان در تمامی بخش‌ها خود را موظف به پاسداری از اجرای این حکم شرعی و قانونی دانسته و مبارزه با هرگونه بی عفتی و فساد برای تأمین حقوق مردم به وی‌ژه حق زیست عفیفانه را به عنوان یکی از حقوق اساسی آحاد ملت، تکلیف خود می‌دانند.

این بیانیه اضافه کرده است: در این راستا همه دستگاه‌های فرهنگی و اجتماعی با همکاری تنگاتنگ و هم افزایی راهگشا در گسترش فرهنگ متعالی عفاف و حجاب از هیچ تلاش و مساعدتی دریغ نکرده و آماده دریافت پیشنهادات و حمایت از اقدامات مجموعه‌های مردمی و فرهنگی و قاطبه شهروندان برای گسترش فرهنگ عفاف و حجاب می‌باشند.

در ادامه این بیانیه آمده است: تأکید می‌شود رعایت پوشش و حجاب اسلامی در کلیه معابر، اماکن عمومی و دولتی و واحدهای صنفی و آموزشی الزامی بوده و همگان باید ضمن تذکر مشفقانه به افراد با رعایت مراتب امر به معروف و نهی از منکر، در صورت مواجهه با عناصر هتاک و هنجار شکن برخورد با آنان را به مراجع قانونی محول کنند.

بدیهی است همه نهادهای اطلاعاتی و انتظامی مکلفند در معاضدت سازنده و همراهی همه جانبه با مقامات قضائی استان، در مواجهه با مقوله ناهنجار و مذموم کشف حجاب یا هرگونه اخلال در نظم و امنیت و تعرض به آمران معروف و ناهیان از منکر، مطابق با ضوابط حقوقی و قضائی کشور بویژه مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی با افراد قانون شکن برخورد قاطع و دوراندیشانه کنند.

در ادامه آمده است: در پایان مراتب سپاس وافر خود را از مردم همیشه در صحنه، انقلابی و شهیدپرور استان اصفهان بویژه بانوان فهیم و شریف، که در تمامی عمر پربرکت نظام مقدس جمهوری اسلامی از سرآمدان بوده‌اند و با الهام از آموزه‌های حضرات معصومین (علیهم السلام) به ویژه حضرت صدیقه طاهره (سلام الله علیها) علیرغم هجمه‌های چند ماه اخیر، به این امر قدسی احترام گذاشته و خود و فرزندانشان را ملزم به رعایت این امر حسنه می‌دانند و با رعایت حجاب مؤکد اسلامی، دشمنان این ملت را مأیوس کرده‌اند ابراز داشته و خاضعانه از علمای حوزه‌های علمیه سراسر استان، ائمه جمعه و جماعات (ایدهم الله تعالی) و اساتید ارجمند دانشگاه و صاحب نظران استدعا دارد تا ضمن تبیین ضرورت این واجب دینی، مسئولان را در تحقق جامعه نبوی یاری کنند.

امید وافر دارد هنرمندان، معلمان، دانشجویان، اصحاب رسانه و کلیه دغدغه مندان عرصه عفاف و حجاب یاور مسئولان نظام اسلامی در این مسیر باشند.