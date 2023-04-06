تظاهرات گسترده علیه قانون بازنشستگی در فرانسه+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، تصاویر زنده مخابره شده از یازدهمین دور از اعتراضات مردمی علیه دولت «امانوئل ماکرون» رئیس جمهمور فرانسه، نشان دهنده حضور تعداد پرشماری از معترضان به طرح دولت برای اصلاحات سن بازنشستگی در شهر پاریس پایتخت این کشور است.
خبرگزاری اسپوتنیک در این خصوص اعلام کرد: یازدهمین دور از تظاهرات علیه افزایش سن بازنشستگی در پاریس با حضور تعداد زیادی از مردم آغاز شد. دهها هزار نفر در این تظاهرات شرکت کردند. این اعتراضات به درگیری با نیروهای پلیس منجر شد.
تصاویر زنده ارسالی این خبرگزاری نشان میدهد که تعداد زیادی از نیروهای امنیتی و پلیس فرانسه در برابر مردم صف آرایی کرده و با استفاده از گاز اشک آور و باتوم در حال سرکوب مردم معترض هستند.
شبکه تلویزیونی یورو نیوز نیز اعتراضات گسترده مردمی در فرانسه را اینگونه پوش داد: پنجشنبههای اعتراضی فرانسه؛ اتحادیه ها از زنان و مردان خواستند به خیابان ها بیایند. فرانسه امروز پنجشنبه خود را برای دور جدیدی از اعتراضات و اعتصابات سراسری آماده کرده است. این در حالی است که نشست بین نخست وزیر فرانسه و اتحادیههای کارگری نتوانست بنبست سیاسی را بر سر لایحه اصلاح نظام بازنشستگی بشکند.
اعتراضات علیه اصلاحات که سن بازنشستگی را به ۶۴ سال افزایش میدهد، از ماه ژانویه از سوی اتحادیههای سازماندهی شد و میلیون ها نفر را به خیابان ها کشانده و نیز به خشونت کشیده شده است.
اتحادیههای کارگری پس از جلسه هفتههای پیش با الیزابت بورن نخست وزیر فرانسه بار دیگر از زنان و مردان فرانسوی خواستند که به خیابان ها بیایند.
اعتراضات روزهای پنجشنبه که یازدهمین هفته خود را میگذراند نشانه ای از این موضوع است که تظاهرات طولانی مدت نه تنها قدرت خود را از دست نداده؛ بلکه تشدید نیز شده است.
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