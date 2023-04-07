به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، کاخ ریاست جمهوری فرانسه موسوم به کاخ الیزه پس از مذاکرات امانوئل ماکرون رئیس جمهور این کشور با همتای چینی خود اعلام کرد که فرانسه و چین بر تعهد به ارتقای سه ستون اصلی معاهده منع اشاعه تسلیحات هسته‌ای تاکید کرده‌اند.

ماکرون و رئیس کمیسیون اروپا روز چهارشنبه به دعوت رئیس جمهور چین برای یک سفر رسمی سه روزه وارد چین شدند.

در بیانیه کاخ الیزه آمده است: «فرانسه و چین بر تعهد خود به ارتقای متوازن سه رکن معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (ان‌پی‌تی) یعنی خلع سلاح هسته‌ای، عدم اشاعه هسته‌ای و استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای تأکید می‌کنند.»

بر اساس این بیانیه، دو کشور مصمم به تقویت هماهنگی و همکاری برای دفاع مشترک از اعتبار و اثربخشی رژیم کنترل تسلیحات و عدم اشاعه تسلیحات و همچنین پیشبرد روند کنترل تسلیحات بین‌المللی هستند.

ان‌پی‌تی، معاهده‌ای است که برای جلوگیری از تکثیر سلاح‌های هسته‌ای و فناوری تسلیحات و ارتقای همکاری در استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای طراحی شده است. این معاهده در سال ۱۹۶۸ برای نخستین بار امضا باز شد و در سال ۱۹۷۰ اجرایی شد. تا به امروز، ۱۹۱ کشور به این معاهده ملحق شده‌اند. در سال ۱۹۹۵، این معاهده به طور نامحدود تمدید شد و طرفین هر پنج سال یک بار برای بررسی عملکرد آن گرد هم می‌آیند.

امانوئل ماکرون رئیس‌جمهور فرانسه در بحبوحه اعتراض‌های سراسری فرانسوی‌ها علیه افزایش سن بازنشستگی از روز چهارشنبه در پکن به سر می‌برد. دو کشور همچنین پیش از این بیانیه‌ای درباره جنگ اوکراین منتشر کردند و بر حمایت از تمام تلاش‌ها برای برقراری صلح در اوکراین بر پایه قوانین بین‌المللی تأکید کردند.

سران چین و فرانسه همچنین حمله‌های مسلحانه (اوکراینی‌ها) به تأسیسات هسته‌ای (نیروگاه زاپروژیا) را محکوم کردند.

علی‌رغم مخالفت‌های اخیر سران آمریکا و اروپا با «طرح ۱۲ ماده‌ای صلح چین» برای بحران اوکراین، کاخ الیزه (مقر رسمی و دفتر ریاست‌جمهوری فرانسه) روز چهارشنبه و قبل از ورود ماکرون به پکن در بیانیه‌ای اعلام کرد جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا و امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه در گفت‌وگویی تلفنی توافق کردند که برای پایان‌دادن جنگ اوکراین با چین وارد تعامل شوند.

در بیانیه بیانیه کاخ الیزه آمده است که «دو رهبر تمایل مشترک خود را برای تعامل با چین برای تسریع در پایان‌دادن جنگ اوکراین و مشارکت در ایجاد صلح پایدار در منطقه اعلام کردند.»

پیش از این وزارت خارجه چین، ۵ اسفند در سالروز آغاز عملیات نظامی روسیه در اوکراین، طرح ۱۲ بندی خود را برای نحوه پایان‌دادن به جنگ و درگیری‌ها در اوکراین را منتشر کرد. این «طرح صلح» در وب‌سایت وزارت خارجه چین منتشر شده است.