به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، سخنگوی ریاستجمهوری روسیه نسبت به صحبتهای رئیسجمهور فرانسه در خصوص اقدامات تسلیحاتی آمریکا واکنش نشان داد.
«دیمیتری پسکوف» سخنگوی ریاستجمهوری روسیه امروز شنبه اعلام کرد که «امانوئل ماکرون» رئیسجمهور فرانسه با صحبت علیه استقرار تسلیحات هستهای فراتر از قلمرو ملی، به شکلی موثر از سیاست آمریکا انتقاد کرد.
سخنگوی ریاست جمهوری روسیه با لحنی آمیخته با کنایه یادآور شد: مدت مدیدی است که چنین انتقاد شدیدی از آمریکا از زبان رئیس جمهور فرانسه نشنیدهایم.
رئیسجمهور فرانسه پیش از این در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با «شی جین پینگ» رئیسجمهور چین تاکید کرد که فرانسه با استقرار تسلیحات هستهای خارج از قلمرو ملی قدرتهای هستهای مخالف است.
در ۲۵ مارس نیز «ولادیمیر پوتین» رئیسجمهور روسیه اعلام کرد که مسکو بر اساس درخواست بلاروس، تسلیحات هستهای تاکتیکی خود را در این کشور مستقر خواهد کرد، این همان کاری که آمریکا مدتهاست در قلمرو متحدان خود انجام میدهد.
کاخ ریاست جمهوری فرانسه موسوم به کاخ الیزه پس از مذاکرات امانوئل ماکرون رئیس جمهور این کشور با همتای چینی خود اعلام کرد که فرانسه و چین بر تعهد به ارتقای سه ستون اصلی معاهده منع اشاعه تسلیحات هستهای تاکید کردهاند.
در بیانیه کاخ الیزه آمده است: «فرانسه و چین بر تعهد خود به ارتقای متوازن سه رکن معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای (انپیتی) یعنی خلع سلاح هستهای، عدم اشاعه هستهای و استفاده صلحآمیز از انرژی هستهای تأکید میکنند.»
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