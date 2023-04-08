به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی گرزین صبح شنبه در دومین نشست کنشگران تربیتی مردمی گلستان اظهار کرد: چندین سال است که تعداد زیادی از کنشگران تربیتی به صورت خودجوش و بر اساس مبانی اسلامی در حوزه تربیتی فعال بوده که هر کدام بر اساس سلیقه و ذوق خود در پی تحقق هدف های اسلامی ترسیمی هستند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان گفت: معرفی و آشنا شدن این فعالان با یکدیگر، برکات و فواید متعددی دارد که از آن جمله می‌توان به امیدآفرینی اشاره کرد، اشتراک گذاری تجارب و موفقیت های هر کدام از این کنشگران تربیتی می تواند موجب افزایش راندمان، کاهش هزینه ها و صرفه جویی در وقت و زمان شود.

گرزین افزود: در همین راستا شکل گیری جبهه کنشگران تربیت محور مردمی را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار داده ایم تا بتوان از برکات این رویکرد ثمربخش به طور حداکثری بهره مند شویم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان به فعالیت مدارس مسجد محور در کشور اشاره کرد و گفت: خوشبختانه عده‌ای از جوانان مومن و انقلابی از سر دغدغه و تکلیف گرایی، مدارس مسجد محور را در دستور کار قرار دادند که متاسفانه با مخالفت های شدیدی از سوی برخی از مدیران بدنه آموزش و پرورش روبرو شده است.

وی بیان کرد: مدارس مسجدمحور تاکنون کش و قوس های فراوانی را تجربه کردند اما رشد و نمو مطلوبی و تجربه موفقی داشته اند.

گرزین عنوان کرد: با تلاش این جوانان حزب اللهی الگوهای تربیتی خودجوش مردمی اسلامی- ایرانی به جامعه معرفی شده است تا بخشی از کاستی های نظام تربیتی غربی آموزش و پرورش جبران شود.