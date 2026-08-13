https://mehrnews.com/x3cNsv ۲۲ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۳۶ کد مطلب 6915932 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۲ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۳۶ صد و شصت و ششمین حماسه حضور مردم خمین در حمایت از ولایت فقیه خمین- در این ویدئو صد و شصت و ششمین حماسه حضور مردم خمین در حمایت از ولایت فقیه را ملاحظه می کنید. دریافت 8 MB کد مطلب 6915932 کپی شد مطالب مرتبط یکصد و شصت و پنجمین شب بیعت مردم ساوه با رهبر معظم انقلاب شکوه حضور مردم دیار آفتاب در یکصد و شصت و هفتمین شب بیعت با رهبری شکوه حضور مردم دیار آفتاب در ایستگاه ۱۶۵ حمایت از ولایت فقیه یکصد و شصت و هفتمین شب تجمع مردم خمین تجلی شکوه عزاداری؛ ۲۸ صفر در دیار آفتاب غرق در سوگ است اجتماع باشکوه مردم ارومیه در شام غریبان سالرور شهادت امام رضا(ع) صد و شصت و ششمین حماسه حضور لنگرودیها زیر بارش رحمت الهی برچسبها خمین تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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