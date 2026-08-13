  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۲ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۴۲

قرار صد و شصت و ششمین شب مشهدی ها در خیابان

قرار صد و شصت و ششمین شب مشهدی ها در خیابان

مشهد- مردم مشهد در شام شهادت امام رضا(ع) همزمان با یکصد و شصت و ششمین حضور با تجمع در میدان به عزاداری پرداختند.

دریافت 14 MB
کد مطلب 6915940

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه