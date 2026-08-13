https://mehrnews.com/x3cNsF ۲۲ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۴۲ کد مطلب 6915940 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۲۲ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۴۲ قرار صد و شصت و ششمین شب مشهدی ها در خیابان مشهد- مردم مشهد در شام شهادت امام رضا(ع) همزمان با یکصد و شصت و ششمین حضور با تجمع در میدان به عزاداری پرداختند. دریافت 14 MB کد مطلب 6915940 کپی شد مطالب مرتبط روایتی از زائران دهه پایانی صفر در مشهد زائران در پناه امام رضا(ع)؛ حال و هوای حرم رضوی قرار ۱۶۷ مشهدی ها؛ عاشقتر از همیشه برای انقلاب تلفیق هنر و کتیبههای ماندگار در صحن کوثر حرم رضوی تجمع شبانه مردم سنندج با تاکید بر همبستگی ملی اجتماع باشکوه مردم ارومیه در شام غریبان سالرور شهادت امام رضا(ع) روایت مهر ازحضور مردم آستانه اشرفیه در صد و شصت و ششمین شب تجمعات موج بازگشت زائران در مسیر؛ بیش از ۵ هزار سرویس مسافری از مشهد تجمع شبانه مشهدی ها به یاد ۱۶۸ شهید دانش آموز میناب تجمع شبانه مردم شهرستان مرزی خواف در قرار ۱۶۸ از سراسر ایران تا رواق دارالذکر بازدید وزیر راه و شهرسازی از روند جابهجایی زائران در فرودگاه مشهد قرار ۱۶۹ در مشهد؛ تجدید میثاق با آرمانهای«رهبر شهید» یکصد و شصت و نهمین شب حمایت از رهبری در چناران دلدادگان امام رضا(ع) از سراسر کشور در حرم مطهر رضوی قدم های زائران کوچک در مسیر حرم رضوی برچسبها تجمع مردمی بیعت با رهبر انقلاب دهه پایانی ماه صفر مشهد
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