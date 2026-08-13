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۲۲ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۴۰

پیاده روی «حرم تا حرم» در بخش کاکی برگزار شد

پیاده روی «حرم تا حرم» در بخش کاکی برگزار شد

بوشهر- پیاده‌روی «حرم تا حرم» بخش کاکی شهرستان دشتی با حضور پرشور مردم برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار دشتی عصر پنجشنبه با حضور در مراسم پیاده‌روی «حرم تا حرم» بخش کاکی با قدردانی از حضور پرشور مردم، خلوص و تلاش موکب‌داران و دست‌اندرکاران برگزاری این آیین، گفت: حضور مردم جلوه ویژه‌ای به این مراسم معنوی بخشیده است.

رضا مقاتلی اظهار کرد: حضور گسترده و پرشور مردم در مراسم پیاده‌روی حرم تا حرم، نشان‌دهنده عشق و ارادت مردم به اهل‌بیت(ع) و فرهنگ نورانی عاشورا است.

پیاده روی «حرم تا حرم» در بخش کاکی برگزار شد

وی با تقدیر از خلوص و تلاش موکب‌داران در خدمت‌رسانی به شرکت‌کنندگان افزود: خدمت خالصانه موکب‌داران و مشارکت مردم در برگزاری این مراسم قابل تقدیر است و نقش مهمی در هر چه باشکوه‌تر برگزار شدن این آیین دارد.

پیاده روی «حرم تا حرم» در بخش کاکی برگزار شد

فرماندار دشتی همچنین از تمامی عوامل اجرایی، دستگاه‌های خدمات‌رسان و دست‌اندرکاران برگزاری این پیاده‌روی بزرگ قدردانی کرد.

پیاده روی «حرم تا حرم» در بخش کاکی برگزار شد

کد مطلب 6915896

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