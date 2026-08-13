https://mehrnews.com/x3cNsm ۲۲ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۳۷ کد مطلب 6915925 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۲ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۳۷ میدانداری مردم دیار آفتاب در یکصد و شصت و ششمین شب بیعت با رهبری اراک- در این ویدئو میدانداری مردم دیار آفتاب در یکصد و شصت و ششمین شب بیعت با رهبر معظم انقلاب را ملاحظه می کنید. دریافت 10 MB کد مطلب 6915925 کپی شد مطالب مرتبط صدوسی و نهمین اجتماع شبانه مردم خنداب در لبیک به فرمان رهبری صد و شصت و ششمین حماسه حضور لنگرودیها زیر بارش رحمت الهی یکصد و شصت و هفتمین شب تجمع مردم خمین اجتماع شبانه ساوجیها در یکصد و بیست و ششمین شب بیعت با ولایت فقیه صد و بیست و پنجمین قرار شبانه مهاجرانیها در لبیک به فرمان رهبری تجمع شبانه مردم سنندج با تاکید بر همبستگی ملی ۱۶۸ شب عهد و پیمان؛ زمانی که دیار آفتاب در برابر ولایت سر فرود آورد حضور حماسی مردم خمین در صد و شصت و هشتمین شب قرار عاشقی روایت مهر ازحضور مردم آستانه اشرفیه در صد و شصت و ششمین شب تجمعات شکوه حضور مردم دیار آفتاب در یکصد و شصت و هفتمین شب بیعت با رهبری اجتماع باشکوه مردم ارومیه در شام غریبان سالرور شهادت امام رضا(ع) برچسبها اراک تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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