توزیع ۱۰ میلیون غذای گرم و افطاری بین نیازمندان از ابتدای رمضان

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیبالله آسوده با اشاره به برگزاری پویش اطعام مهدوی در ماه مبارک رمضان، اظهار کرد: کمیته امداد به دنبال مردمی شدن این پویش است تا نیکوکاران وارد عرصه شوند و امداد نیز از طریق مراکزی همچون مراکز نیکوکاری، گروههای جهادی و… نیازمندان به ویژه مناطق محروم و حاشیهای را شناسایی و به آنها کمک کند.
وی با بیان اینکه در این طرح نیازمندان از طریق مراکز نیکوکاری کمیته امداد، مؤسسات خیریه، مساجد و پایگاههای بسیج شناسایی میشوند، گفت: از ابتدای ماه مبارک رمضان تاکنون ۱۰ میلیون غذای گرم و افطاری ساده بین نیازمندان توزیع شده است.
به گفته معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد، در راستای اجرای این طرح تاکنون بیش از بیش از پنج هزار آشپزخانه فعالیت خود را آغاز کردهاند.
آسوده در خصوص نحوه فعالیت آشپزخانهها اظهار کرد: کمیته امداد با رعایت پروتکلهای بهداشتی همچون سنوات گذشته و با هماهنگی مراکز بهداشتی در استانها پویش اطعام مهدوی را برگزار میکند.
وی با اشاره به دیگر برنامههای این نهاد همزمان با ماه رمضان از توزیع بستههای معیشتی میان نیازمندان در برخی استانها خبر داد و افزود: در برخی استانها بنا به شرایط و با همکاری مراکز نیکوکاری بسته غذایی میان نیازمندان توزیع شده است.
معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد، راههای مشارکت مردم در پویش اطعام مهدوی را اعلام کرد و گفت: نیکوکاران میتوانند برای ارائه کمکهای خود در این پویش از طریق شمارهگیری کد دستوری #۱۲* یا شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۹۰۰۰۰۱۹۱۹ اقدام کنند. همچنین دفاتر کمیته امداد استانها و مراکز نیکوکاری آماده دریافت کمکهای خیران نیز هستند.
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