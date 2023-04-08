به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، منابع آگاه اعلام کردند که قرار است یک هیأت سعودی-عمانی طی ۲ روز آینده برای دستیابی به توافق آتشبس دائم وارد صنعاء شود.
این منابع اعلام کردند که ریاست هیأت مذکور برعهده سفیر عربستان در یمن خواهد بود.
پیش از این رویترز به نقل از منابع آگاه اعلام کرده بود که احتمالاً تا قبل از عید فطر پایان رسمی جنگ یمن و آتشبس دائمی بین عربستان و نیروهای یمنی اعلام خواهد شد.
محمد عبدالسلام، مذاکرهکننده ارشد دولت نجات ملی یمن با انتشار توییتی ضمن تأیید مذاکرات جاری بین عربستان و یمن نوشت: ما به تلاشها برای پایان دادن به تجاوز و رفع محاصره از طریق مذاکره ادامه میدهیم و به عنایت الهی امیدواریم که این امر محقق شود و آسیبهای جنگ نیز جبران شود.
صبح روز جمعه نیز منابع آگاه یمنی از توافق غیر علنی ریاض و صنعاء مبنی بر تمدید آتشبس در یمن و پس از آن اعلام پایان رسمی جنگ در این کشور از سوی عربستان خبر دادند.
بر اساس این گزارش، عربستان به دنبال تمدید آتشبس در یمن به مدت یک سال دیگر در برابر بازگشایی بندر الحدیده است. بعد از تمدید آتشبس با شروط جدید آن، عربستان به صورت رسمی پایان جنگ در یمن و توقف مداخلات در این کشور را اعلام خواهد کرد.
بر اساس این گزارش، بعد از اعلام رسمی پایان جنگ در یمن، مذاکرات یمنی-یمنی با نظارت سازمان ملل و زیر نظر عربستان برگزار میشود. این مذاکرات با هدف توافق بر سر مرحله انتقالی به مدت ۲ سال، در خصوص شکل حاکمیت در یمن انجام خواهد شد.
روزنامه شرقالاوسط نیز نوشت: پیشنویس توافق میان عربستان و یمن دارای چهار مرحله است؛ نخست آتشبس فراگیر در کشور، دوم بازگشایی تمام گذرگاههای زمینی، هوایی و دریایی، سوم تشکیل کمیتههای ادغام بانک مرکزی و تبادل اسرا و چهارم مرحله مذاکرات مستقیم برای تعیین شکل حاکمیت و مرحله انتقالی.
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