ضرورت مقابله با اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان و محمد سالم ولد مرزوک وزیر امور خارجه موریتانی در گفتگوی تلفنی، ضمن تبریک متقابل ماه مبارک رمضان، در خصوص روابط دوجانبه و تحولات منطقه به ویژه وضعیت فلسطین رایزنی و تبادل نظر نمودند.

وزیر امور خارجه کشورمان در این تماس تلفنی، برگزاری موفقیت آمیز اجلاس اخیر وزرای خارجه سازمان همکاری اسلامی در نواکشوت را به همتای موریتانیایی تبریک گفت و از وی برای سفر به تهران دعوت کرد که مورد استقبال وزیر امور خارجه موریتانی قرار گرفت.

طرفین در این گفتگوی تلفنی وضعیت جاری در فلسطین و تجاوزات اخیر صهیونیست‌ها و هتک حرمت مسجدالاقصی و حمله به نمازگزاران فلسطینی را بررسی و ضرورت اقدام منسجم کشورهای اسلامی برای مقابله با اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی را مورد تاکید قرار دادند.

با توجه به ریاست موریتانی بر اجلاس وزرای امور خارجه سازمان همکاری اسلامی، تشکیل اجلاس اضطراری این سازمان، از دیگر محورهای این گفتگو بود.