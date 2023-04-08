بلاتکلیفی در شهرداری الوند زیر سایه ناکارآمدی در شورای شهر

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: شهرداری الوند در چندین سال اخیر همیشه آبستن حوادث و حواشی متعدد بوده تا جایی که سایه این حواشی بر روی خدمات شهری بیش از هر زمانی محسوس است.

حواشی حضور جوادی و سپس انتخاب و حتی حضور عجیب احمدزاده معاون رئیس جمهور دولت دهم به عنوان شهردار این شهر در شورای شهر پنجم و حال حواشی استعفای حسین هاشمی و تلاش‌های ناکام برای انتخاب شهردار توسط شورای شهر ششم گواه این امر است که شهرداری در الوند در سالهای اخیر با معضل بزرگی به نام حاشیه روبرو است..

فشارها باعث استعفای شهردار شد

با روی کار آمدن شورای اسلامی ششم در شهر الوند باور مردم این بود که نگاه تخصصی و دلسوزانه بر مدیریت شهری الوند حاکم خواهد شد اما حسین هاشمی شهردار منتخب این شورا تنها نزدیک به ۱۵ ماه در شهرداری الوند تاب آورد و در نهایت با انتشار متنی از شهرداری الوند استعفا داد.

شهردار پیشین الوند علت اصلی استعفای خود را وجود فشارهای پیدا و پنهان و دخالت‌های نابجای افراد ذی نفوذ و زیاده خواه در امور مدیریت شهری الوند اذعان کرده بود.

وی در بخشی از متن استعفای خود بیان کرده بود: «اینک که مأموریت اداری اینجانب برای دومین سال تأیید شده است، با مرور شرایط و بسترهای موجود برای ادامه خدمت شاهد آن هستیم که فشارهای پیدا و پنهان و دخالت‌های نابجای افراد ذی نفوذ و زیاده خواه امکان انجام کارهای اساسی و بزرگ را سلب کرده و سعی می‌کنند شهرداری و شورای شهر را درگیر حواشی بی ارزش و فرصت سوز نمایند.

شورای محترم شهر و شهردار منتخب با شعار مبارزه با فساد پا به میدان مدیریت شهری گذاشت و در یک سال گذشته همواره در این امر کوشیده و تلاش نمود به وعده خود در بازپس گیری اموال شهرداری و جلوگیری از ویژه خواری جامه عمل بپوشاند، در بازپس گیری اموال از صاحبان قدرت نه تنها موفق نشدیم، بلکه عرصه بر مدیریت شهری تنگ‌تر هم شد و در اقدام دوم هم متهم به سختگیری و خست و ناخن خشکی در مسائل مالی گردیدیم و ویژه خواران همچنان بر ارتزاق نامبارک خود اصرار دارند».

این در حالی است که جواد خطمی عضو شورای اسلامی شهر الوند در همان روز استعفا در گفت‌وگو با رسانه‌های استان قزوین وجود فشار بر روی شورای شهر در تصمیم گیری ها را رد کرده و حتی تاکید کرده بود شهردار نیز در تصمیم گیری ها مستقل عمل کرده است.

انتخاب خطمی برای شهرداری

پس از پذیرش این استعفا، ذوالقدری‌ها به عنوان سرپرست شهرداری الوند منصوب شد تا کار انتخاب شهردار برای این شهر آغاز شود و در نهایت در ۳ بهمن ماه جواد خطمی یکی از اعضای شورای شهر الوند به عنوان شهردار منتخب شورای شهر جهت طی مراحل اداری به استانداری معرفی شد.

روند انتخاب و سر و صدای پس از این انتخاب به قدری عجیب بود که مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری قزوین در همان روزهای نخست انتخاب نسبت به آن واکنش نشان داد.

محسن اسماعیلی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر این انتصاب قطعی نیست و باید مراحل احراز شرایط وی برای تصدی این عنوان طی شود.

وی با بیان اینکه قطعی بودن این انتصاب نیازمند طی مراحل قانونی است، افزود: پس از وصول مصوبه شورای اسلامی جهت انتخاب شهردار به دفتر امور شهری و شوراها، تطبیق شرایط فرد پیشنهادی با آئین نامه شرایط احراز تصدی سمت شهردار توسط این دفتر انجام خواهد شد.

مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری قزوین ادامه داد: مراحل احراز صلاحیت بر اساس قانون بررسی و نتیجه به شورای اسلامی شهر در اسرع وقت اعلام خواهد شد.

وی تاکید کرد: این روال برای همه شهرداری‌های استان باید طی شود و شهردار منتخب پس از اخذ رأی از شهرداری باید برای تأیید شرایط به استانداری معرفی شود.

پافشاری نابجا جز از دست دادن زمان سودی نداشت

گلایه اسماعیلی نابجا نبود و نزدیک به ۴۰ روز بعد به طور رسمی اعلام شد که صلاحیت خطمی برای شهرداری الوند تأیید نشده و با پافشاری شورای شهر بر روی انتخاب خود ماجرا به هیئت حل اختلاف ارجاع شده است.

در نهایت این پافشاری شورای شهر نیز جز از دست دادن زمان سود دیگری برای مردم الوند نداشت و هیئت حل اختلاف نیز با تأیید رأی استانداری خطمی را دارای شرایط لازم برای شهرداری الوند ندانست.

پس از این اتفاق شورای شهر الوند مجدداً تلاش برای انتخاب شهردار را آغاز کرد و در نهایت در آخرین ساعات سال ۱۴۰۱ امیرحسین پور به عنوان سرپرست شهرداری و همچنین گزینه شورای شهر به عنوان شهردار منتخب معرفی شد.

اما این انتخاب هم سودی برای مردم الوند نداشت. حسین پور ۱۷ فروردین در نامه‌ای از حضور به عنوان شهردار در الوند انصراف داد تا کلاف سردرگم شهرداری الوند وارد فاز دیگری شود.

کارنامه شورای شهر و شهرداری الوند قابل دفاع نیست

این پروسه سرمایه دار ترین شهرداری استان قزوین به اندازه ای پیچیده شده که صدای اعتراض مردم الوند در این روزها بیش از هر زمانی شنیده می‌شود.

روز گذشته نیز حجت الاسلام مهدوی امام جمعه الوند در خطبه‌های نماز جمعه این شهر کارنامه شورای شهر و شهرداری الوند در این دوره مسئولیتی را قابل دفاع ندانست.

وی تاکید کرد: متأسفانه اختلاف بین اعضا آسیب جدی به اعتماد مردم نسبت به شورای شهر وارد کرده است و نمونه بارز آن انتخاب شهردار است که به بحران برای این شهر تبدیل شده است.

زمان پایان اختلافات فرا رسیده است

سال‌ها است سایه اختلافات در شورای شهر و فشارهای بیرونی برای اعمال نفوذ در شهرداری الوند مردم این شهر را آزرده است و به نظر می‌رسد تغییر این وضعیت یک عزم جدی را نیازمند است.

زمان برای خدمت رسانی به مردم الوند به سرعت در حال گذر است و شورای شهر الوند باید با پرهیز از بازی‌های سیاسی و همچنین کنارگذاشتن اختلافات داخلی رابطه خود با مردم را اصلاح کند.

هرچند سرمایه‌های شهرداری الوند و نقش آن در برخی شهرهای صنعتی کشور زمینه فشار را فراهم کرده اما بدون شک عبور از این فشارها و خدمت به مردم نیازمند عزم جدی و کارآمدی شورای شهر است.