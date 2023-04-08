اول ارتودنسی یا ایمپلنت؛ اولویت با کدام است؟

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، متداول ترین سوالی که ممکن است برای بیماران پیش بیاید که هم مشکل نامرتبی دندان دارند و هم دندان از دست رفته دارند؛ اول ارتودنسی انجام دهم یا کاشت دندان؟ برخی دیگر از این نمونه سوالات متداول نیز پرسیده می شود:

اولویت با ارتودنسی است یا ایمپلنت؟

در چه مواردی کاشت دندان به ارتودنسی ارجحیت دارد؟

آیا انجام ارتودنسی بعد از ایمپلنت دندان مشکل ساز است؟

آیا می توان به طور همزمان ایمپلنت و ارتودنسی انجام داد؟

اول دندان بکاریم یا ارتودنسی انجام دهیم؟

معمولاً بعضی وقت ها برای بیماران این مشکل وجود دارد که هم نامرتبی در دندان هایشان وجود دارد و هم دندان از دست رفته دارند و می خواهند اصلاح طرح لبخند انجام دهند و نمی دانند که اول باید ارتودنسی انجام دهند یا ایمپلنت دندان را انجام دهند.

در ادامه دلیل ارجحیت ارتودنسی بر ایمپلنت را توضیح دهیم و از دو متخصص ارتودنسی و ایمپلنت (دکتر محمدعلی ناصری متخصص ارتودنسی و دکتر محمد عاطفت متخصص ایمپلنت) این سوال ها پرسیده شده و با جواب و راهنمایی این عزیزان این مقاله آماده شده است.

اولویت با ارتودنسی است یا ایمپلنت؟

گاهی اوقات افرادی نزد متخصص ایمپلنت مراجعه می کنند که تعدادی دندان های خود را از دست داده اند یا بطور مادر زادی دندان ندارند و می خواهند با اصلاح طرح لبخند، لبخندی زیبا داشته باشند.

پیشنهاد متخصص به بیمار ارتودنسی و کاشت دندان است که بیمار می خواهد اولویت را بداند که باید کدام یک از انواع اصلاح طرح لبخند را انجام دهد، اولویت با ارتودنسی است یا ایمپلنت دندان؟

معمولاً اولویت با ارتودنسی است، ابتدا باید به یک متخصص ارتودنسی مراجعه کنید تا مشخص شود با ارتودنسی فضای خالی دندانها بسته می شود یا اینکه بعد از درمان و بعد از گذشت چند ماه و صاف شدن دندان ها هنوز جای خالی دندان وجود دارد؛ در صورت احساس نیاز به ایمپلنت برای جایگذاری دندان از دست رفته، می توانید به یک متخصص ایمپلنت مراجعه کنید و در صورت ضرورت برای کاشت دندان اقدام کنید.

فضای خالی بین دندانها را می توانیم با درمان ارتودنسی کامل ببندیم یا ممکن است بطور کامل بسته نشود که در این صورت بعد از پایان ارتودنسی از ایمپلنت استفاده می کنیم.

در چه مواردی ایمپلنت دندان به ارتودنسی ارجحیت دارد؟

با توجه به شرایط بیمار و موقعیتی که دارد می تواند قبل از ارتودنسی، ایمپلنت دندان قرار دهد. یکی از وظایف ارتودنتیست مشخص کردن اولویت ارتودنسی یا ایمپلنت دندان است زمانی که دندان ها صاف هستند و نیازی به استفاده از بریس و ارتودنسی ندارد و با ایمپلنت دندان مشکل بیمار رفع می شود و لبخند زیبا خواهد داشت، متخصص ایمپلنت می تواند با کاشت دندان مشکل بیمار را رفع کند بدون نیاز به ارتودنسی و بریس کردن برای داشتن لبخند زیبا.

انجام ارتودنسی بعد از کاشت دندان امکان پذیر است؟

با توجه به اینکه ایمپلنت دائمی است و قابل حرکت نیست، بعضی وقتها بسته به شرای بیمار لازم است که قبل از ارتودنسی کاشت دندان انجام شود. متخصص ارتودنسی وظیفه دارد که قبل از قرار دادن بریسو لنجام ارتودنسی، تعیین اولویت انجام ارتودنسی بعد از ایمپلنت یا انجام ارتودنسی قبل از ایملنت را انجام دهد.

در شرایطی که دندان از دست رفته وجود دارد و درگیری با قسمتی از دهان و دندان ندارد که در معرض ارتودنسی باشد، می توانید کاشت دندان را انجام دهید و بعد ارتودنسی انجام شود. یا بیمار زمانی برای ارتودنسی اقدام می کند که چندین دندان از دست داده باشد و متاسفانه تعداد دندان ها برای نگه داشتن بریس های ارتودنسی کم است. در این موارد کاشت دندان دائمی باید قبل از ارتودنسی انجام شود.

آیا می توان به طور همزمان ایمپلنت و ارتودنسی را انجام داد؟

ایمپلنت دندان بهترین روش جایگذاری دندان از دست رفته به صورت دائمی است و ارتودنسی بهترین روش برای مرتب کردن دندان ها، زمانی که فاصله دندان ها زیاد یا کم باشد؛ پیشنهاد می شود.

اگر به طور همزمان نیاز به ارتودنسی و ایمپلنت باشد باید اول ارتودنسی انجام شود و بعد از اتمام کار در صورت نیاز ایمپلنت دندان توسط متخصص ایمپلنت انجام شود و بصورت همزمان نمی توانیم ایمپلنت دندان و ارتودنسی را انجام دهیم.

ارتودنتیست باید بقدری دارای مهارت و تجربه لازم باشد که بخوبی تداخل این دو عمل را مدیریت کند تا بتواند با تشخیص درست به بهترین نتیجه و مطلوبترین نتیجه برسد.

منبع: matab۳۶۵.com

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