ضرورت هم دلی برای تشکیل فضای اجتماعی منسجم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی طاهری، صبح شنبه در جمع فعالان فرهنگی و اجتماعی شهرستان اردل گفت: طبق روایات شریف اگر فتنه‌ها، جامعه را مثل شب تاریک فرابگیرند باید برای خروج از این وضعیت با شیوه‌های مختلف از برکات و نورانیت قرآن بهره ببرند چرا که کلمات و آیات و سوره‌های این کتاب شریف موجب رفع فتنه، هدایت و نجات یک اجتماع می‌شود.

وی با بیان اینکه هر قومی دچار یک امتحان الهی از جمله مشکلات اعتقادی، اقتصادی، سیاسی و … بوده و در آیات مختلف قرآن کریم راه هدایت یا ضلالت این اقوام بیان شده است یادآور شد: در جامعه کنونی گاهی تعدادی از افراد جامعه ایمانی در دفاع از حق و تحقق آن دچار تردید می‌شوند که نباید نارضایتی برخی، مؤمنین را سست و بی دین کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان با اشاره به اینکه طبق آیات قرآن کریم مبنای پایداری گروه ایمان است، اضافه کرد: گروه‌های مؤمن همچون اصحاب کهف ماندگار می‌شوند چراکه طبق آموزه‌های دینی مکر شیطان، مکر ضعیف بوده و پیروزی در مقابل آن قطعی است.

طاهری بر روایت قدرت ایران و افتخار به موفقیت‌های بین المللی تاکید کرد و گفت: ایران اسلامی امروز در نقطه قطعی پیروزی اُحُد و تبدیل شدن به یک امپراطوری عظیم پرقدرت ایمانی قراردارد.

وی خاطرنشان کرد: برای مراقبت از امت اسلامی و تشکیل فضای اجتماعی منسجم همدلی نیاز است و این مهم باید با نشر خوبی‌ها در محلات اجرایی شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان افزود: مشکلات موجود در کشور با درایت و ایجاد رفاقت، صمیمیت و همدلی کنترل می‌شود و باید سنت‌های پسندیده، ارزش‌های محله و سیره بزرگان دوباره زنده و اهمیت زندگی اجتماعی و تشکیل گروه مشخص شود چرا که یک انسان تأثیر حداقلی دارد.

طاهری با تاکید بر سفارش دین در مسؤلیت سپردن به نوجوانان و جوانان تصریح کرد: نسلی که دوران مجاهدت‌ها و رشادت‌ها، انقلاب و شهدا را ندیده است فقط با یک عکس از شهید حججی و بدن تکه تکه حاج قاسم حضور تاریخی خود را نشان می‌دهد اما همین نسل به دلیل عدم تقویت در حوزه اعتقادی در فضای مجازی گرفتار می‌شود که توجه ویژه مسئولان را می‌طلبد.

وی با اشاره به فرمایشات امام خمینی (ره) که فرمودند من زنان را به رهبری نهضت قبول دارم گفت: در آموزه‌های امام قرآن نه فقط یک کتاب مقدس که به عنوان کتاب حیات، حکومت، زندگی، انقلاب علیه ظلم، مبارزه، مجاهدت، اخلاق، خانواده، تواضع و احترام‌تمام قد به بانوان معرفی شده است.