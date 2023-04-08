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۱۹ فروردین ۱۴۰۲، ۱۰:۴۱

تحلیل هفتگی بورس؛

تقاضا به بورس باز خواهد گشت

تقاضا به بورس باز خواهد گشت

علی فراقی کارشناس بازار سرمایه گفت: تقاضا در این هفته دوباره به بورس بازگشته و شاهد قدرت نمایی شاخص کل هستیم.

علی فراقی کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت این هفته بازار سرمایه گفت: با توجه به نحوه معاملات در چند هفته اخیر و رشد نسبی بازار انتظاری که از بازار سهام می‌رود این است که در هفته پیش رو با مقداری نوسان و به اصطلاح سیو سود برخی از فعالان و معامله گران در بازار همراه باشیم که ممکن است بازار با اندکی مکث زمانی و قیمتی همراه نماید که البته این شرایط بهترین فرصت در نقد شونده ترین حالت برای بهبود و تغییر در چیدمان پورتفوی سرمایه گذاری می‌باشد و پس از آن انتظاری که خواهد رفت رفته رفته شاهد قدرت گرفتن دوباره تقاضا برای ادامه مسیر رشدی تا انتهای هفته معاملاتی بازار خواهیم بود.

فراقی افزود: برای استراتژی معاملاتی در هفته پیش رو می‌توان ورود به نمادهایی که همبستگی منفی با اکثریت بازار جهت نوسانگیری و پس از آن ورود به نمادهایی که همانند مسیر جنبشی قبلی با افزایش تقاضا و رشد قیمتی همراه بودند برای ورود بعدی در نظر گرفت.

فراقی در پایان گفت: برای روز اول معاملاتی هفته پیش رو هم مقداری کشش به سمت عرضه بیشتر دور از انتظار نیست خصوصاً با توجه به خبرهای مختلف همانند تصمیمات شورای و سردرگمی در این مورد می‌تواند یکی از دلایل تأثیرگذار برای این اتفاق باشد.

کد مطلب 5749283

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