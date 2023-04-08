تعریض باند شمالی جاده آق قلا- بندرترکمن در گلستان تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر، عادل مصدقی پیش از ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: در نشست استاندار با معاونین وزیر راه و شهرسازی در تهران مقرر شد که تعریض باند شمالی جاده آق قلا - بندرترکمن توسط شرکت تخصصی ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور (تفویضی به راه و شهرسازی استان گلستان) اجرایی شود.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای گلستان افزود: در حال حاضر از سمت بندرترکمن این جاده دو خطه و از سمت آق قلا یک خطه است که با تعریض ضلع شمالی آن از سمت آق قلا هم دو خطه می شود.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون ۱۷ کیلومتر از باند جنوبی محور تعریض شده است، گفت: ۹ کیلومتر از سمت آق قلا و هشت کیلومتر هم از سمت بندر ترکمن به زیر ترافیک رفته است.

به گفته مصدقی، ۱۷ کیلومتر باقی مانده از باند جنوبی هم به سرعت در حال اجرا است که تا هفته دولت به بهره برداری می رسد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای گلستان با بیان اینکه حدفاصل محور آق قلا –بندرترکمن سه شهرستان آق قلا، گمیشان و بندرترکمن و تعدادی از روستاهای ترکمن نشین سکونت دارند، افزود: در طول شبانه روز بیش از هشت هزار تردد از این محور انجام می شود.

به گفته مصدقی، در بازه زمانی سه ساله و طبق آمار پلیس راه در جاده آق قلا و بندر ترکمن ۱۴ نفر براثر تصادف جان باختند.

وی، طول این محور را ۳۴ کیلومتر ذکر کرد.