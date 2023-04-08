«غریبه کوچک» به تدوین رسید/ مواجهه با مهمان ناخوانده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، فیلمبرداری فیلم کوتاه «غریبه کوچک» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی شکیلا معزی، پس از چهار روز فیلمبرداری در سنندج به پایان و به مرحله تدوین رسید.

«غریبه کوچک» نخستین ساخته شکیلا معزی است.

این فیلم کوتاه راوی داستان دختربچه‌ای است که در آستانه سال‌تحویل به خانه مادربزرگش می‌رود و در آنجا با مهمان ناخوانده‌ای روبرو می‌شود.

حورناز کریمی، موسی فیضی، فتانه احمدزاده در این فیلم کوتاه به ایفای نقش پرداختند.

دیگر عوامل فیلم کوتاه «غریبه کوچک» عبارتند از تهیه‌کننده، فیلمنامه‌نویس و کارگردان: شکیلا معزی، مجری طرح: آکو زندکریمی، مدیر فیلمبرداری: نوید زارع، مدیر صدابرداری: زانیار کاکه خانی، تدوین: وحید احمدی، مدیر تولید: صباح گویلی، منشی صحنه: گیتا فیضی، دستیاران کارگردان: وحید احمدی، عارفه شکری، دستیاران فیلمبردار: آرمان صیدی، رامیار محمدی، دستیار صدابردار: عدنان جوانمردی، تدارکات: کیومرث شاطبی، عکاس: آرینا میرگساری و مشاور رسانه‌ای: علی کشاورز.