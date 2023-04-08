تکمیل راه آهن زنجان-بیجار زمینه ساز توسعه در شرق کردستان

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: در روزهای پایانی اسفند ماه گذشته با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی، نماینده مردم بیجار در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی عملیات اجرایی پروژه راه آهن بیجار زنجان آغاز شد.

امروزه حمل و نقل یکی از ارکان اساسی رشد و توسعه هر کشوری محسوب می‌شود و اگر توسعه‌ای در این خصوص صورت نگیرد مانع اصلی رشد اقتصادی در زمینه‌های دیگر می‌شود.

با توجه به اخبار و آمارهای منتشر شده، هر چند استان کردستان در بعضی ماه‌ها رتبه اول بیشترین رشد تلفات حوادث رانندگی را داشته اما به هر حال نبود زیرساخت‌های ارتباطی، جاده‌های باریک با پیچ و خم‌های زیاد، خودروهای بی کیفیت و عامل انسانی دست به دست هم داده‌اند تا یک جنگ خونین و اقتصادی دلخراش در جاده‌های کردستان به وجود آید.

بیجار وسیع‌ترین شهرستان در استان کردستان است که با بیش از هفت هزار سال قدمت محرومیت و مظلومیت دو واژه‌ای است که با خود یدک می‌کشد.

این روزها با شروع به کار احداث کارخانه فولاد اسفنجی و چند پروژه مهم دیگر اقتصادی و آغاز به کار عملیات اجرایی راه آهن زنجان- بیجار زنگ امید در دل مردمان این منطقه به صدا در آمده است.

برای آشنایی بیشتر با این پروژه مهم با محمدرضا مطلبی مدیر پروژه راه آهن زنجان- بیجار به گفتگو نشسته‌ایم که در ادامه می‌خوانید.

*چه میزان اعتبار برای کل پروژه راه آهن بیجار زنجان تعریف شده و میزان اعتبار امسال چقدر است؟

تأمین اعتبار پروژه‌ها توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و بر اساس لایحه بودجه سالیانه ابلاغ می‌شود.

بدیهی است در پروژه‌های بزرگ با توجه به زمان بر بودن اجرای کامل پروژه که خود شامل شرایط و مشخصات فنی خاص نیز می‌باشند. امکان تأمین، ابلاغ و تخصیص یکباره اعتبار کل پروژه مقدور نبوده و با هماهنگی دستگاه اجرایی متولی بر اساس در آمدهای عمومی دولت و سهم فصل مورد نظر، توان اجرای کار در یکسال شمسی و میزان مطالبات احتمالی گذشته رقم مورد نیاز تعریف خواهد شد.

اما در پاسخ به سوال شما به نرخ سال ۱۴۰۱ که تشریفات اولین قطعه پروژه نیز صورت پذیرفت و با لحاظ کردن هزینه‌های متعارف همان سال برای اجرای کامل این طرح مبلغ ۲۰ هزار میلیارد ریال مورد نیاز است.

در حال حاضر با پیگیری‌های به عمل آمده توسط شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور و نماینده مردم بیجار در مجلس شورای اسلامی در واپسین روزهای پایانی سال ۱۴۰۱ مبلغ ۶۰۰ میلیارد ریال تخصیص ابلاغ شد.

اما تا این لحظه مبلغ اعتباری این پروژه در قالب لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ مشخص نشده است و امیدواریم با ابلاغ آن شاهد افزایش چشمگیر اعتبار باشیم.

*چه بازه زمانی برای اتمام پروژه در مسیر بیجار تعیین شده است؟

اتصال راه آهن محور زنجان-تبریز به همدان- سنندج از مسیر شهرستان بیجار شامل ۱۵ قطعه است که در حال حاضر قطعه ۷ در شهرستان بیجار به طول ۱۷، ۵ کیلومتر از بهمن ماه ۱۴۰۱ آغاز شده و قرارداد این قطعه چهار ساله بوده و قطعاً با توجه به مواردی که در پاسخ به سوال اول عنوان شد به دلیل پیچیدگی‌های فنی و اجرایی پروژه از یک سو و مسائل اعتباری امکان تعریف بازه زمانی دقیق و تعمیم به کل پروژه مقدور نیست.

بدون شک در صورت تأمین اعتبار لازم و ابلاغ به موقع کارفرما و مجموعه پیمانکاران طرح امکان اجرایی عملیات بر اساس برنامه زمانبندی تفضیلی را خواهند داشت.

*در حال حاضر با آغاز به کار کارگاهی پروژه چه میزان اشتغالزایی ایجاد شده است؟

برای اجرای قرارداد قطعه ۷ این پروژه پیش بینی اشتغال به کار مستقیم ۵۰ نفر نیروی انسانی شده که به مرور زمان و فراخور جبهه‌های کاری بکارگیری خواهند شد.

این تعداد شامل نیروهای فنی متخصص و اپراتور ماشین آلات راهسازی و ساختمانی است، اما با توجه به اینکه فعلاً پروژه در مراحل اولیه عملیات قرار دارد کارگاه قطعه مذکور با ۱۵ نفر نیروی انسانی کار خود را آغاز کرده و به مرور زمان تعداد افزایش خواهد یافت.

در خصوص اشتغال غیر مستقیم نیز بنا به تجربیات پروژه‌های قبلی دست کم ۱۰۰ نفر در اجرای این پروژه مشارکت خواهند داشت.

مورد مهم این پروژه همه نیروهای شاغل نیز از میان نیروهای بومی شهرستان انتخاب شده و سعی برآن است که قطعه یاد شده با دستان توانمند فرزندان این منطقه احداث شود.

*در خصوص نقش احداث راه آهن بیجار-زنجان در میزان پیشرفت شهرستان و استان توضیح بفرمائید؟

همه می‌دانیم که توسعه و رشد اقتصادی از بسیاری جهات برای یک کشور الزامی است و قطع به یقین توسعه و رشد اقتصادی از مهمترین اهداف هر یک از کشورهای جهان است و ما نیز از این قائده مستثنی نیستیم.

توسعه و رشد اقتصادی هر منطقه موجب افزایش اشتغال و در نتیجه موجب افزایش ثروت و رفاه مردم جامعه می‌شود.

قطعاً وجود زیر ساخت‌هایی همچون خطوط ریلی و شبکه راه‌های مواصلاتی در هر منطقه باعث رشد و توسعه اقتصادی خواهند بود.

از این جهت با توجه به دسترسی به معادن غنی، کارخانه‌ها و مجموعه‌های اقتصادی عظیم در شهرستان و استان وجود این خط ریلی در جابجایی بار و کالا و مسافر نقش به سزایی خواهد داشت.

از جهات دیگر نیز در شهرستان بیجار و استان می‌بایست برنامه‌ریزی خود را برای توسعه، به افزایش توان بخش خصوصی، در بالا رفتن میزان تولید و حرکت به سمت اهداف کلان سوق دهیم.

وجود این زیر ساخت می‌تواند به عنوان یک بستر امن، سریع و ارزان برای تشویق سرمایه گذاران بخش خصوصی جاذبه مناسب ایجاد نموده و با توجه به اهمیت این خط ریلی در اتصال یکی از مهمترین کریدورهای ریلی کشور (تهران- زنجان-تبریز) به کریدور ریلی (همدان-سنندج) شاهد شکوفایی و توسعه‌ی منطقه‌ای در آینده باشیم.

*طول این طرح چند کیلومتر است و چه مقدار آن در شهرستان بیجار واقع شده است؟

پروژه مذکور ۲۹۰ کیلومتر بوده که از ایستگاه بناب در شهرستان زنجان آغاز و پس از گذشت از شهرستان بیجار در ایستگاه پایانی به قروه متصل خواهد شد.

۱۲۰ کیلومتر این خط ریلی در حوزه استان زنجان، ۱۲۰ کیلومتر در خاک شهرستان بیجار و ۵۰ کیلومتر در خاک شهرستان قروه واقع شده است.