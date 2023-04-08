ثبت بیش از ۳۴ هزار اقامت نوروزی در شهرستان گنبدکاووس

به گزارش خبرنگار مهر محمدجواد ساوری پیش از ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: از ۱۶ اسفندماه سال گذشته تا سیزدهم فروردین سال جاری تعداد ۳۴ هزار و ۲۷۷ نفر- شب اقامت در مراکز اقامتی رسمی، غیررسمی و اضطراری شهرستان گنبدکاووس به ثبت رسید.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گلستان با اشاره به این‌که در این مدت پنج هزار نفر-شب در مراکز رسمی، ۹ هزار و ۵۷۳ نفر اقامتگاه‌های غیررسمی و هفت هزار و ۷۰۳ نفر هم اقامتگاه‌های اضطراری شهرستان گنبدکاووس را برای اقامت انتخاب کردند.

وی گفت: در این مدت یک میلیون و ۱۶۱ هزار و ۸۴۹ بازدید از جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی و توریستی شهرستان گنبدکاووس به ثبت رسیده است.

ساوری بیان کرد: این آمار مربوط به تجمیع بازدید از جاذبه‌های تاریخی، جاذبه‌های تفریحی، موزه‌ها، مراکز صنایع‌دستی، جاذبه‌های طبیعی، جاذبه‌های دست‌ساز و جاذبه‌های مذهبی شهرستان بوده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گلستان ادامه داد: در این بازده زمانی تعداد ۴۵ هزار و ۳۱۸ بازدید از جاذبه‌های تاریخی، ۹۰ هزار و ۲۳ بازدید از جاذبه‌های طبیعی، ۲۸ هزار و ۷۳۹ بازدید از جاذبه‌های تفریحی، ۷۸۱ هزار و ۳۰۴ بازدید از جاذبه‌های دست‌ساز و ۲۱۶ هزار و ۴۶۵ بازدید از اماکن و جاذبه‌های مذهبی این شهرستان به ثبت رسیده است.

وی گفت: از ۱۶ اسفندماه سال گذشته تا پایان روز سیزدهم فروردین سال جاری همچنین در راستای ارائه خدمات مناسب به مسافران و گردشگران ورودی به شهرستان گنبدکاووس، تعداد ۲۱۱ بازدید نظارتی از مراکز اقامتی، دفاتر خدمات مسافرتی و رستوران‌ها و مراکز پذیرایی و بین‌راهی شهرستان توسط کارشناسان گردشگری اجرایی شد.