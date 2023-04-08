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۱۹ فروردین ۱۴۰۲، ۱۱:۵۹

مدیرکل میراث فرهنگی گلستان خبرداد؛

ثبت بیش از ۳۴ هزار اقامت نوروزی در شهرستان گنبدکاووس

ثبت بیش از ۳۴ هزار اقامت نوروزی در شهرستان گنبدکاووس

گرگان- مدیرکل میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی گلستان گفت که در ایام طرح نوروزی بیش از ۳۴ هزار اقامت نوروزی در شهرستان گنبدکاووس ثبت شده است.

به گزارش خبرنگار مهر محمدجواد ساوری پیش از ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: از ۱۶ اسفندماه سال گذشته تا سیزدهم فروردین سال جاری تعداد ۳۴ هزار و ۲۷۷ نفر- شب اقامت در مراکز اقامتی رسمی، غیررسمی و اضطراری شهرستان گنبدکاووس به ثبت رسید.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گلستان با اشاره به این‌که در این مدت پنج هزار نفر-شب در مراکز رسمی، ۹ هزار و ۵۷۳ نفر اقامتگاه‌های غیررسمی و هفت هزار و ۷۰۳ نفر هم اقامتگاه‌های اضطراری شهرستان گنبدکاووس را برای اقامت انتخاب کردند.

وی گفت: در این مدت یک میلیون و ۱۶۱ هزار و ۸۴۹ بازدید از جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی و توریستی شهرستان گنبدکاووس به ثبت رسیده است.

ساوری بیان کرد: این آمار مربوط به تجمیع بازدید از جاذبه‌های تاریخی، جاذبه‌های تفریحی، موزه‌ها، مراکز صنایع‌دستی، جاذبه‌های طبیعی، جاذبه‌های دست‌ساز و جاذبه‌های مذهبی شهرستان بوده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گلستان ادامه داد: در این بازده زمانی تعداد ۴۵ هزار و ۳۱۸ بازدید از جاذبه‌های تاریخی، ۹۰ هزار و ۲۳ بازدید از جاذبه‌های طبیعی، ۲۸ هزار و ۷۳۹ بازدید از جاذبه‌های تفریحی، ۷۸۱ هزار و ۳۰۴ بازدید از جاذبه‌های دست‌ساز و ۲۱۶ هزار و ۴۶۵ بازدید از اماکن و جاذبه‌های مذهبی این شهرستان به ثبت رسیده است.

وی گفت: از ۱۶ اسفندماه سال گذشته تا پایان روز سیزدهم فروردین سال جاری همچنین در راستای ارائه خدمات مناسب به مسافران و گردشگران ورودی به شهرستان گنبدکاووس، تعداد ۲۱۱ بازدید نظارتی از مراکز اقامتی، دفاتر خدمات مسافرتی و رستوران‌ها و مراکز پذیرایی و بین‌راهی شهرستان توسط کارشناسان گردشگری اجرایی شد.

کد مطلب 5749373

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