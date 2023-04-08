به گزارش خبرنگار مهر، صبح شنبه و با حضور رئیس و اعضای شورای اسلامی و مسئولین دوایر شهرداری دماوند آئین تودیع و معارفه سرپرست شهرداری دماوند برگزار شد.

بر اساس این گزارش این مراسم طبق صورت‌جلسه روز پنجشنبه ۱۷ فروردین‌ماه به استناد تبصره ذیل ماده ۸۳ قانون تشکیلات و وظایف انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران با اصلاحات بعدی و با توجه به بند ۴ مصوبه جلسه شورای اسلامی شهر دماوند که مورد تأیید هیأت تطبیق شهرستان دماوند قرار گرفت و طی نامه فرمانداری شهرستان دماوند که به شورا ابلاغ شد، انجام گرفت.

گفتنی است که طی این آئین «مهدی کرداری» به عنوان سرپرست شهرداری دماوند منصوب و از زحمات نه ماهه محمود بهرامی سرپرست سابق شهرداری دماوند تقدیر به‌عمل آمد.

لازم به ذکر است که از جمله سوابق سرپرست جدید شهرداری دماوند می‌توان به مدیر حوزه شهردار دماوند، دستیار شهردار، مشاور امور جوانان فرماندار دماوند، مدیر واحد سرمایه‌گذاری و مشارکت شهرداری و دبیر هیأت عالی سرمایه گذاری و مشارکت، دبیر کمسیون ماده ۵ شهرسازی و ستاد باز آفرینی شهری دبیر کمیته راهبردی شهرداری مدیر روابط عمومی شهرداری، عضو شورای روابط عمومی استان تهران، مشاور امور ایثارگران شهرداری دماوند، بازرس هیأت مدیره جمعیت هلال احمر استان تهران، مدرس دانشگاه، مسئول آموزش و پژوهش شهرداری، مسئول هماهنگی امور ستادی و اجرایی شهرداری و مسئول هماهنگی امور اجرایی شهرداری دماوند ارائه کرد.