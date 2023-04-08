برنامه های مراسم احیای لیالی قدر در حرم عبدالعظیم(ع) اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم معنوی شب های قدر، با تلاوت قرآن کریم توسّط قاریان ممتاز و بین المللی آغاز و با قرائت دعای جوشن کبیر و مرثیه سرایی با نوای حاج امیر نعیمی، حاج مجتبی محمد بیگی، حاج محمدرضا غلامرضازاده، حاج احمد زین العابدین فرد و حاج حسن شالبافان ادامه خواهد یافت.

برگزاری مراسم سخنرانی و احیاء توسط آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری، حجت الاسلام مسعود عالی و حجت الاسلام سیدعلی قاضی عسکر به ترتیب از نخستین شب تا سومین شب نورانی قدر از دیگر برنامه های لیالی قدر در آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السّلام خواهد بود.

زائران و مومنین خداجوی همه ساله در ایام ماه مبارک رمضان و به ویژه لیالی پر برکت قدر با حضور گسترده در حرم مطهر و مضجع شریف حضرت عبدالعظیم حسنی و امامزادگان والا مقام علیهم السلام، به مناجات و راز و نیاز با پروردگار متعال و توسل به ائمه اطهار علیهم السّلام می پردازند.

شایان ذکر است، مراسم لیالی قدر حرم مطهر بصورت مستقیم از شبکه پنج سیما، رادیو تهران، رادیو قرآن و همچنین پایگاه اطلاع رسانی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السّلام به نشانی www.abdolazim.com پخش خواهد شد.