ترکیب تیم ملی تکواندو هفته آینده مشخص خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و ششمین دوره رقابت‌های تکواندو قهرمانی جهان باکو (G-۱۴) روزهای 8 تا ۱۴ خرداد به میزبانی جمهوری آذربایجان در شهر باکو برگزار می‌شود.

به همین منظور با اعلام کادر فنی تیم ملی، روز شنبه ۲۶ فروردین بعد از افطار، رقابت‌های انتخابی تیم ملی آقایان طی دو مرحله برگزار خواهد شد.

حسین لطفی، علیرضا حسین پور، عرفان بزرگی، فرزان عاشورزاده، دانیال بزرگی، آرین سلیمی، علیرضا نادعلیان، مهدی حاجی موسائی، ابوالفضل عباسی، ابوالفضل زندی، متین رضایی، امیرمحمد بخشی، رضا کلهر، میرهاشم حسینی، مهران برخورداری و سجاد مردانی تکواندوکارانی هستند که باید شانس خود را برای فیکس شدن در ترکیب اعزامی به رقابت‌های قهرمانی جهان باکو امتحان کنند.

تیم ملی تکواندو زیر نظر کادر بیژن مقانلو و اعضای کادر فنی تمرینات خود را پیگیری می‌کند.