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۱۹ فروردین ۱۴۰۲، ۱۲:۱۷

هلال احمر اعلام کرد؛

آموزش همگانی کمک‌های اولیه در مساجد سراسر کشور

آموزش همگانی کمک‌های اولیه در مساجد سراسر کشور

جمعیت هلال احمر در حال انجام طرح آموزش همگانی کمک‌های اولیه در مساجد منتخب کشور است. این طرح از ابتدای ماه رمضان آغاز شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیمان صابریان معاون آموزش، پژوهش و فناوری این جمعیت گفت: هلال احمر از هر تجمع انبوهی برای آموزش همگانی مردم استفاده می‌کند. در ایام نوروز آموزش کمک‌های اولیه و همچنین آمادگی در برابر مخاطرات طبیعی در مراکز پر استقبال گردشگری برگزار شد و اکنون نیز این آموزش‌ها بنا بر افزایش حضور مردم به مساجد در ماه رمضان در تعداد زیادی از مساجد کشور قبل یا بعد از افطار در حال برگزاری است و در شب‌های احیا به اوج خود می‌رسد.

صابریان افزود: برنامه آموزش همگانی ماه رمضان در مساجد با همکاری شعب هلال احمر در سراسر کشور، جامعه بزرگ مربیان آموزش‌های همگانی هلال احمر و بیش از ۶ هزار خانه هلال در حال برگزاری است.

وی ادامه داد: نجات کودک در حال خفگی به دلیل گیر کردن شیء یا غذا در گلو، اقدامات لازم در مواجهه با سوختگی، احیای قلبی و ریوی در مواقع ضرورت و اصول پناه‌گیری در زلزله و فرار در سیل از جمله آموزش‌هایی است که در این طرح به عموم مردم ارائه می‌شود.

کد مطلب 5749418

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