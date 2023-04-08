به گزارش خبرگزاری مهر، پیمان صابریان معاون آموزش، پژوهش و فناوری این جمعیت گفت: هلال احمر از هر تجمع انبوهی برای آموزش همگانی مردم استفاده میکند. در ایام نوروز آموزش کمکهای اولیه و همچنین آمادگی در برابر مخاطرات طبیعی در مراکز پر استقبال گردشگری برگزار شد و اکنون نیز این آموزشها بنا بر افزایش حضور مردم به مساجد در ماه رمضان در تعداد زیادی از مساجد کشور قبل یا بعد از افطار در حال برگزاری است و در شبهای احیا به اوج خود میرسد.
صابریان افزود: برنامه آموزش همگانی ماه رمضان در مساجد با همکاری شعب هلال احمر در سراسر کشور، جامعه بزرگ مربیان آموزشهای همگانی هلال احمر و بیش از ۶ هزار خانه هلال در حال برگزاری است.
وی ادامه داد: نجات کودک در حال خفگی به دلیل گیر کردن شیء یا غذا در گلو، اقدامات لازم در مواجهه با سوختگی، احیای قلبی و ریوی در مواقع ضرورت و اصول پناهگیری در زلزله و فرار در سیل از جمله آموزشهایی است که در این طرح به عموم مردم ارائه میشود.
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